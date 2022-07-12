Коли обиратимуть нардепів замість Лубінця та Новінського: ЦВК ухвалила рішення

Під час воєнного стану в Україні вибори не проводять

Центральна виборча комісія отримала Постанови Верховної Ради про дострокове припинення повноважень нардепів Вадима Новинського та Дмитра Лубінця. Народні депутати були обрані на позачергових виборах 21 липня 2019 року в одномандатних виборчих округах #57 та #60 (Донецька область). Про це йдеться в повідомленні ЦВК.

Згідно з виборчим законодавством, комісія мала б призначити проміжні вибори у цих округах.

Однак 11 липня на засіданні ЦВК зазначила, що відповідно до Закону про правовий режим воєнного стану в Україні заборонено проводити вибори

«Через активну фазу бойових дій поки що неможливо спрогнозувати стан безпекової ситуації, існування терористичних загроз, оцінити ступінь пошкодження обʼєктів інфраструктури, що використовуються для проведення виборів на цій території, та в цілому гарантувати дотримання законності і правопорядку. Такі обставини унеможливлюють ухвалення Комісією рішення про призначення проміжних виборів народних депутатів в одномандатних виборчих округах #57 та #60 (Донецька область)»,– йдеться в повідомленні.

Тож ЦВК постановила розглянути це питання після припинення або скасування воєнного стану.

Нагадаємо, 8 липня Рада достроково припинила повноваження нардепа Новинського.

Також на початку липня Рада призначила нового омбудсмена.Ним став Дмитро Лубінець.

Читайте також: