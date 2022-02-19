Макрон проведе перемовини з Зеленським і Путіним: спробує переконати очільника Кремля не нападати

Переговори заплановані на вихідні

Президент Франції Емманюель Макрон має намір провести телефонні переговори з президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Вони заплановані на вихідні. Про це повідомляє BFM TV.

Відзначається, що сьогодні, в суботу Макрон проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

У неділю заплановані переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Наше завдання – уникнути найгіршого сценарію. Вважаємо, що ще можна переконати президента Путіна не нападати на Україну», – заявили в канцелярії французького лідера, коментуючи майбутні телефонні розмови з главами держав.

Попередня розмова Макрона із Зеленський відбулася 12 лютого: Макрон після переговорів із Путіним зателефонував Зеленському.

Перед тим Макрон та Путін провели телефонні переговори.

Раніше Макрон звернувся до Путіна щодо визнання «ЛНР» і «ДНР».

Нагадаємо, США і Франція перевірять, чи відвела Росія війська від кордонів України.

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