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    Макрон проведе перемовини з Зеленським і Путіним: спробує переконати очільника Кремля не нападати

    Спочатку президент Франції поспілкується із президентом України - Макрон проведе перемовини з Зеленським і Путіним: спробує переконати очільника Кремля не нападати
    Спочатку президент Франції поспілкується із президентом України
    фото з відкритих джерел

    Переговори заплановані на вихідні

    Президент Франції Емманюель Макрон має намір провести телефонні переговори з президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Вони заплановані на вихідні. Про це повідомляє BFM TV.

    Відзначається, що сьогодні, в суботу Макрон проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

    У неділю заплановані переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

    «Наше завдання – уникнути найгіршого сценарію. Вважаємо, що ще можна переконати президента Путіна не нападати на Україну», – заявили в канцелярії французького лідера, коментуючи майбутні телефонні розмови з главами держав.

    Попередня розмова Макрона із Зеленський відбулася 12 лютого: Макрон після переговорів із Путіним зателефонував Зеленському.

    Перед тим Макрон та Путін провели телефонні переговори.

    Раніше Макрон звернувся до Путіна щодо визнання «ЛНР» і «ДНР».

    Нагадаємо, США і Франція перевірять, чи відвела Росія війська від кордонів України.

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    Теги: вихідні Париж Еммануель Макрон президент
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    Макрон проведе перемовини з Зеленським і Путіним: спробує переконати очільника Кремля не нападати