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    Макрон звернувся до Путіна щодо визнання «ЛНР» і «ДНР»

    Еммануель Макрон звернувся до президента країни-агресорки Володимира Путіна&nbsp; - Макрон звернувся до Путіна щодо визнання «ЛНР» і «ДНР»
    Еммануель Макрон звернувся до президента країни-агресорки Володимира Путіна 
    фото: Reuters

    Путін каже, що начебто не схвалював ініціативу Держдуми

    Французький лідер Еммануель Макрон закликав російського президента Володимира Путіна не визнавати угруповання російських бойовиків «Л/ДНР».

    За інформацією CNN, у розмові з Макроном Путін нібито пояснив, що не схвалював ініціативу Держдуми.

    «Ми зберігаємо пильність і просимо (Путіна, - ред.) не виконувати прохання Державної думи», - заявив представник Єлисейського палацу.

    Також за його словами, Путін пояснив Макрону, що ініціативу російського парламенту не було ним схвалено.

    15 лютого Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР». В українському МЗС нагадали, що визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків.

    Через рішення Держдуми Україна звернулась із закликом до ОБСЄ. «У зв'язку з сьогоднішнім зверненням російського парламенту про визнання так званих «Л/ДНР», делегація України в Тристоронній контактній групі звернулася до Спеціального представника чинного глави ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ», – йдеться в повідомленні.

    Тим часом супутники зафіксували високу активність російських військ біля українських кордонів.

    Разом з тим 15 лютого Міноборони РФ заявило про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Хоча аналітики цю інформацію заперечують.

    11 лютого радник з питань нацбезпеки президента США Джейк Салліван заявив, що Росія нападе на Україну 16 лютого. Проте невдовзі у Пентагоні цю інформацію не підтвердили.

    15 лютого британські ЗМІ назвали точний час вторгнення Росії до України. Високопоставлені джерела видання зазначили, що атака Москви буде «майже напевно з кількох точок» на південному, східному і північному флангах України.

    Президент Володимир Зеленський оголосив День єднання: що треба робити українцям 16 лютого.

    Глава МВС закликає українців не реагувати на «апокаліптичні новини» у соцмережах.

    15 лютого о 22:30 Байден виступить зі зверненням щодо України.

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    Теги: Росія бойовики на Донбасі «ДНР» «ЛНР» Путін Україна Еммануель Макрон
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    Макрон звернувся до Путіна щодо визнання «ЛНР» і «ДНР»