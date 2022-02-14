Франція оцінила можливість вторгнення Росії в Україну

Figaro: на відміну від США, Франція не бачить ознак ескалації Росії в Україні

Франція не бачить ознак того, що Путін піде в наступ

Франція та США інакше інтерпретують присутність російських військ біля кордонів України, пише газета Figaro з посиланням на дипломатичне джерело в Єлисейському палаці.

Інформатор зазначив, що Білий дім майже два місяці говорить про неминуче вторгнення Росії в Україну. Проте Єлисейський палац оцінив ймовірність ескалації і вирішив поводитися обережніше у цій галузі, на відміну США.

«У тому, що говорить Володимир Путін, ми не бачимо ознак того, що він піде в наступ», – підкреслило джерело.

Співрозмовник Figaro додав, що президент Франції Еммануель Макрон на переговорах у Москві 7 лютого зустрівся з російським колегою Володимиром Путіним, якщо порівнювати зустріч лідерів у форті Брегансон у 2019 році. Також стало відомо, що протягом багатогодинної бесіди Путін не раз згадував «той період, коли до НАТО ще не входили Польща, Угорщина та Чехія, 1997 року.

Нагадаємо, посол Франції в Києві Етьєн де Понсен закликав співвітчизників, які перебувають на території України, запастися їжею, водою та теплим одягом через напружену ситуацію в країні.

При цьому посол Франції не закликав громадян покинути країну.

«Але на даному етапі (у неділю, 13 лютого вдень) ми не даємо загальної рекомендації французам, які проживають в Україні, покинути країну», – заявив посол.

За словами політика, минулі дні так і не призвели до очікуваної деескалації.

«Тому ми вирішили покращити наші поради щодо подорожей. Тепер ми радимо французьким відвідувачам відкласти «всі поїздки в Україну» (а не лише «необхідні поїздки»). Прикордонні зони категорично не рекомендується відвідувати)», – звернувся він до громадян через загрозу Росії.

Посол закликав співвітчизників до підвищеної пильності та порадив мати напоготові всі особисті документи.

«Рекомендуємо вам для практичних цілей підготувати запаси води, їжі та теплого одягу, а також переконатися, що бак вашого автомобіля повний», – додав він.

Раніше міністерства закордонних справ Італії та Швеції закликали своїх громадян, які перебувають в Україні, залишити країну.

«У зв'язку із змінами в ситуації з безпекою Міністерство закордонних справ сьогодні ухвалило рішення утриматися від будь-яких поїздок в Україну та закликати шведів, які перебувають в Україні, залишити країну», – йдеться у повідомленні МЗС Швеції.

До слова, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.

Водночас німецький уряд оголосив попередження для громадян Німеччини в Україні. Німцям рекомендують не подорожувати в Україну, а тих, хто вже тут, просять залишити українську територію.

Раніше Міністерство закордонних справ Японії порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через збільшення військ РФ біля українських кордонів.

Як повідомляв «Главком», президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

Посольство Сполучених Штатів закликає американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемію коронавірусної інфекції.

Читайте також: