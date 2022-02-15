США і Франція перевірять, чи відвела Росія війська від кордонів України

Макрон і Байден домовилися про спільне спостереження за ситуацією за вояками РФ

Президенти США і Франції Джо Байден і Еммануель Макрон провели телефонну розмову 15 лютого. Лідери домовилися перевірити заяви Росії про відведення своїх військ від кордонів України. Про це повідомляє AFP News.

За даними видання, бесіда Байдена і Макрона тривала приблизно годину. Президенти підкреслили важливість збереження координації дій щодо Росії на тлі наявних загроз безпеці.

Байден і Макрон дійшли згоди про необхідність перевірити твердження Росії про те, що вона починає відводити свої війська від кордонів з Україною.

Тим часом супутники зафіксували високу активність російських військ біля українських кордонів.

Нагадаємо, сьогодні Макрон звернувся до Путіна щодо визнання «ЛНР» і «ДНР».

Разом із тим 15 лютого Міноборони РФ заявило про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Хоча аналітики цю інформацію заперечують.

15 лютого британські ЗМІ назвали точний час вторгнення Росії до України. Високопоставлені джерела видання зазначили, що атака Москви буде «майже напевно з кількох точок» на південному, східному і північному флангах України.

15 лютого о 22:30 Байден виступить зі зверненням щодо України.

11 лютого радник із питань нацбезпеки президента США Джейк Салліван заявив, що Росія нападе на Україну 16 лютого. Проте невдовзі у Пентагоні цю інформацію не підтвердили.

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