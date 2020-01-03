«Слугам все сходить з рук»: нардеп-вигнанець Поляков показав відповідь ДБР на свою заяву щодо «Юзіка»



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Антон Поляков Фото: Главком

Раніше Поляков «злив» у мережу аудіозапис з голосом, схожим на Корявченкова, який роздає вказівки керівництву поліції Кривого Рогу

Вигнаний із фракції «Слуги народу» нардеп Антон Поляков опублікував відповідь Держбюро розслідувань на свою заяву щодо народного депутата від «СН» Юрія Корявченкова. Раніше Поляков «злив» у мережу аудіозапис з голосом, схожим на голос Корявченкова, який роздає вказівки керівництву поліції Кривого Рогу.

«Отримав відповідь з ДБР за моєю заявою щодо кріворожгейта. Як ми бачимо, в ЗМІ галас навколо рішалова за участю нардепів-«слуг» під проводом Юзіка швидко була збита абсолютно «раптово» сплившим скандалом зі зґвалтуванням. Правоохоронні органи дана історія теж не зацікавила. Об'єктивних даних, бачте, немає. Але взагалі-то, це передбачувано. Слова нардепів «за нами НАБУ, ДБР і навіть президент» тільки підтвердилися», - написав Поляков.

«Якщо ти депутат з Слуги - твори абсолютно все що хочеш, все одно тобі це зійде з рук. Головне при цьому синхронно голосувати», - резюмував він.

Нагадаємо, «злита» розмова відбувалася із нібито керівником поліції Кривого Рогу. Останньому пояснюють, що, як і з ким він повинен «вирішувати». Йдеться про кримінальні справи щодо бізнесу й металобрухту.

Загалом у записі йдеться про те, що «слуги народу» особисто контролюватимуть, які справи і як їх повинна вести поліція. При цьому депутати неодноразово повторюють, що «їхній дах тримає» особисто президент України, і тому наказують керівникам поліції тримати прямий зв'язок тільки з ними. Також у ході обговорення один з учасників наголошує, що «ви в місті президента» і «в нас за спиною президент».

«Ніхто нічого не скаже. Закрили цю шваль – і все. Не потрібно нічого боятися…», – говорять співрозмовники.

Згодом Антикорупційна прокуратура відкрила справу через записи розмов нардепа Корявченкова.