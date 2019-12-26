Дубінський обурений, що закон проти Коломойського забрали з його комітету

Сергій Лещенко Народний депутат 8 скликання

Сергій Лещенко

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З точки зору антикорупційних практик, поведінка Дубинського - це типовий конфлікт інтересів

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Депутатская обслуга Коломойского возмущена, что закон против Коломойского забрали из его комитета. Дубинский требует, чтобы комитет, где его назначили замом главы, был профильным по закону, который сделает невозможным пересмотр национализации Приватбанка. Понятно, что делается это с целью на уровне комитета заблокировать нежелательный для Коломойского сценарий.

Дубинский считает, что такой закон невозможно провести через «профессиональный состав комитета». Интересно, с каких пор Дубинский стал специалистом в банковском деле? Имеет профильное образование? Работал в банке? Или просто служил ретранслятором хотелок из бизнес-центра Миллениум?

Самое смешное, что с точки зрения антикоррупционных практик, поведение Дубинского - это типичный конфликт интересов. Он вообще не имеет права ни комментировать, ни тем более вносить поправки и даже голосовать за нормы закона, которые касаются его бывшего работодателя.

Поэтому предлагаю членам регламентного комитета на ближайшем заседании дать оценку поведению коллеги и возложить на него соответствующее взыскание.

Джерело: блог Сергія Лещенка

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