«Вдало одружився». Екснардеп Гаврилюк відреагував на публікації у ЗМІ про спорудження розкішного будинку



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В майбутньому хотілось би розвивати в селі зелений туризм - Гаврилюк

Колишній народний депутат будує триповерховий будинок в Карпатах

Михайло Гаврилюк пояснив, звідки взяв гроші на будівництво триповерхового будинку на понад 500 кв.м.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Скріншот з відео

«Так, хата будується. Вже не перший рік, своїми силами і силами родини, які також допомагають фізично. Хочу повідомити вам, що я просто вдало одружився. Моя дружина не тільки допомагає мені збагачуватись знаннями, але й збагачує мене матеріально! На тій чудовій ділянці з «водоспадом» завжди був город, який обробляли бабця і дідусь моєї дружини, але ж хіба не краще звучить, що то колишній депутат, герой Майдану, придбав її, приховавши покупку в декларації? Звісно краще, ефектніше! Вкотре доводить злочинність минулої влади», – написав Гаврилюк, коментуючи публікацію видання TK Media, яке повідомило, що екснардеп зводить «хороми», які не вніс до декларації про доходи.

За словами Гаврилюка, батьки його дружини Ярини все її дитинство провели на заробітках, зокрема, у Чехії.

Також екснардеп розповів, що допомагає своєму тестю, вкладаючи «кожну зайву копійку» в цей проєкт та проводячи »кожну вільну хвилину» на будові.

«Мені не соромно повертатись до будівництва після депутатства, бо я професіонал у цій справі, це по-перше. По-друге, я теж маю якось жити. У мене сім’я і двоє дітей... Це не Межигір’я, це проєкт, на який ми покладаємо великі надії. Ні, мені не соромно, тому що всі люди хочуть працювати на себе, і ні родичі моєї дружини, ні я – не виняток. Коли все життя працюєш на когось, то маєш право пожити й для себе, я так вважаю. Щоб реалізувати те, що ми задумали, потрібно буде багато часу і коштів, і, можливо, комусь знову прийдеться їхати на заробітки. Можливо, навіть мені. І цього я також не соромлюсь, бо так в Україні живе багато людей», – додав він.

Зазначимо, у коментарях Гаврилюк підтвердив оприлюднену інформацію про площу будинку – приблизно 550 кв.м і пояснив, що будова призначена не для власного прожиття.

«В майбутньому хотілось би розвивати в селі зелений туризм», – пояснив екснардеп.