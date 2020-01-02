Венедіктова написала заяву про складання повноважень народного депутата



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І рина Венедиктова замінила Романа Трубу на посаді очільника ДБР

До виконання повноважень у Державному бюро розслідувань Ірина Венедіктова приступила 28 грудня 2019 року

У Державному бюро розслідувань повідомили, що призначена тимчасовим виконувачем обов’язків директора відомства Ірина Венедіктова написала заяву про складання повноважень народного депутата від партії «Слуга народу».

«Народним депутатом України Венедіктовою І.В. подано особисту письмову заяву про складання депутатських повноважень до Верховної Ради України. Згідно з ч. 3 ст. 3 Закону України «Про статус народного депутата України» «народний депутат, призначений (обраний) на посаду, що є несумісною з депутатським мандатом, і повноваження якого не припинено в установленому законом порядку, допускається до виконання обов’язків за такою посадою не раніше дня подання ним до Верховної Ради України заяви про складення повноважень народного депутата України», – йдеться в повідомленні.

У ДБР зазначили, що до виконання повноважень у Державному бюро розслідувань Ірина Венедіктова приступила 28 грудня 2019 року.

Президент Володимир Зеленський 27 грудня звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив народну депутатку зі фракції «Слуга народу», голову комітету Верховної Ради України з питань правової політики Ірину Венедіктову тимчасовим виконувачем обов’язків директора відомства.

Як повідомлялось, Рада перезавантажила Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, в телеграм-каналі «Трубу прорвало» було оприлюднено записи з розмовами директора Державного бюро розслідувань Романа Труби в його кабінеті, які свідчать, що всі резонансні справи в Україні контролюються керівником Офісу президента.

Труба назвав фейком оприлюднені аудіозаписи з його кабінету.