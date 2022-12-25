Маркарова анонсувала роботу над отриманням нових Patriot

Українська влада працює над тим, щоб отримати більше систем Patriot

Дипломатка наголосила, що Зеленський у США говорив, що Україні потрібно більше озброєнь

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що робота над збільшенням у майбутньому поставок американських систем ЗРК Patriot вже триває. Про це Маркарова повідомила в ефірі національного телемарафону.

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На запитання, чи може Україна очікувати, що, як і у випадку з HIMARS, після першої «пробної» поставки Patriot їх продовжать передавати й надалі, Маркарова відповіла: «Ми над цим активно працюємо».

За її словами, є конкретні результати візиту президента Володимира Зеленського до США. Вона зазначила, що після його виступу у Конгресі США, там активізувалося ухвалення рішень щодо допомоги Україні.

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Ідеться про законопроєкт щодо можливості притягнення російських злочинців до відповідальності у США. А також OMNIBUS – великий законопроєкт, у який входять всі решта законопроєктів: допомога Україні на 45 мільярдів доларів, поправка про надання повноважень Генпрокурору США про використання конфіскованих російських активів як допомоги Україні, активна робота щодо безпекового пакета, де є Patriot тощо.

Щодо систем Patriot Маркарова сказала, що Україна активно працює, щоб вже оголошена батарея від США не була єдиною. Дипломатка наголосила, що Зеленський говорив про те, що Україні потрібно більше озброєнь на зустрічі із президентом США Джо Байденом.

ЗРК Patriot – інтегрований комплекс протиповітряної оборони. Система охоплює територію у радіусі до 68 км. Її радар може одночасно відстежувати до 50 цілей та вражати п'ять із них. Залежно від версії ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад 2 км і вражати цілі на відстані до 160 км. За даними американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень, для експлуатації кожної установки потрібно близько 90 військовослужбовців.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, 21 грудня, прибув до Білого дому, де відбулася його зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Згодом стало відомо, що США вперше нададуть Україні системи ППО Patriot.

В ході зустрічі Зеленський передав президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену відзнаку «Хрест бойових заслуг» від українського капітана.

Після перемовин з американським лідером, український гарант зустрівся зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі.

А вже після перемовин із Пелосі український гарант виступив зі зверненням до обох палат Конгресу Сполучених Штатів.Зеленський нагадав про важливість санкцій та притягнення Росії до відповідальності за агресію.

Згодом Путін відреагував на передачу Україні Patriot.