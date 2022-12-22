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«Досить стара система». Путін відреагував на передачу Україні Patriot (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Досить стара система». Путін відреагував на передачу Україні Patriot (відео)
фото ілюстративне

Президент РФ: «Протиотрута завжди знайдеться. Ми ці системи клацаємо»

Постачання Києву систем Patriot призведе до затягування конфлікту в Україні. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.

«Що стосується Patriot, то це досить стара система, вона не працює так, як, скажімо, наша С-300. Проте ті, хто нам протистоять, виходять з того, що ця оборонна зброя – ну, і гаразд. Просто будемо це мати на увазі», – сказав Путін.

Крім того, диктатор натякнув, що Росія знайде спосіб, як обійти Patriot.

«І протиотрута завжди знайдеться. Ми ці системи клацаємо», – додав президент РФ.

ЗРК Patriot – інтегрований комплекс протиповітряної оборони. Система охоплює територію у радіусі до 68 км. Її радар може одночасно відстежувати до 50 цілей та вражати п'ять із них. Залежно від версії ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад 2 км і вражати цілі на відстані до 160 км. За даними американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень, для експлуатації кожної установки потрібно близько 90 військовослужбовців.

Раніше Путін заявив, що здивований тим, що Зеленський відмовився з ним вести переговори.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, 21 грудня, прибув до Білого дому, де відбулася його зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Згодом стало відомо, що США вперше нададуть Україні системи ППО Patriot.

В ході зустрічі Зеленський передав президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену відзнаку «Хрест бойових заслуг» від українського капітана. 

Після перемовин з американським лідером, український гарант зустрівся зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі.

А вже після перемовин із Пелосі український гарант виступив зі зверненням до обох палат Конгресу Сполучених Штатів.Зеленський нагадав про важливість санкцій та притягнення Росії до відповідальності за агресію.

Читайте також: Виступ Зеленського у Конгресі США: повний текст промови
Теги: росія окупанти США війна путін Україна

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