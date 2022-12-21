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Зеленський передав Байдену подарунок від українських військових (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський передав Байдену подарунок від українських військових (фото)
Зеленський вручив Байдену Хрест бойових заслуг
фото: Укрінформ

Байден подякував Зеленському за подарунок та повідомив, що у відповідь надішле українському капітану командну монету США

Президент України Володимир Зеленський передав президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену відзнаку «Хрест бойових заслуг» від українського капітана. Про це повідомляє Укрінформ.

Зеленський подякував Байдену та Конгресу США за підтримку, а також висловив вдячність американському народу.

«Дуже дякую, пане Президенте. Звичайно, дякую двопартійній підтримці, дякую Конгресу, і дякую від наших простих людей вашим простим людям, американцям. Я дуже це ціную», – наголосив Зеленський.

Після цього Президент України вручив Байдену нагороду героя, яку, за його словами, передав від капітана українських військових, які воюють на Донбасі. Орден був вручений Зеленським капітанові, що командує підрозділом, на озброєнні якого перебуває HIMARS. Той, у свою чергу, попросив уже від нього передати нагороду як вдячність президентові Байдену.

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«Один хлопець, який дійсно, дійсно герой, справжній капітан, і він попросив мене передати його нагороду, і він попросив мене передати його нагороду президенту Байдену.  Він дуже хоробрий, і він сказав: передайте це дуже хороброму президенту, і я хочу передати вам, це Хрест бойових заслуг», – зазначив Зеленський.

Байден подякував Зеленському та повідомив, що у відповідь надішле українському капітану командну монету США.

«Незаслужено, але дуже дякую. Ну, у нас тут є традиція, і я йому її передам. У мого сина, який воював в Іраку, є те, що вони називають командною монетою. Ви бачили ті монети, які ми отримуємо на полі бою? Я подбаю про те, щоб він отримав таку. Дякую вам», – наголосив Байден.

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Нагадаємо, 21 грудня Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в США.

Як повідомлялося, на зустрічі у Вашингтоні Байден та Зеленський проведуть поглиблене стратегічне обговорення подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики. 

Тим часом Кремль відреагував на візит українського лідера до США. Сьогодні, 21 грудня, російський диктатор Володимир Путін готує звернення до росіян на колегії міноборони.

Представник Кремля зазначив, що на колегії також заплановано виступ міністра оборони Сергія Шойгу, до якого президент додасть заключні ремарки. 

Очікується, що під час візиту президент виступить із промовою на спільному засіданні обох палат Конгресу та проведе зустріч із американським колегою Джо Байденом.

Видання Politico повідомляє, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до США українська делегація проситиме Білий дім про постачання ракет великої дальності та безпілотників. 

Теги: США Джозеф Байден хрест подарунок орден президент Володимир Зеленський

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