Новий пакет допомоги: США вперше нададуть Україні системи ППО Patriot

Новий пакет допомоги від США для України буде на $1,8 млрд

США проведуть навчання військових ЗСУ з використання новітніх систем ППО Patriot

США виділять Україні військову допомогу на суму $1,8 млрд у рамках великого пакета, який вперше включатиме системи ППО Patriot. Про це повідомляє The Associated Press, посилаючись на заяви американських чиновників.

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За даними видання, ця допомога свідчить про розширення Сполученими Штатами видів передового озброєння, яке вони відправлять в Україну для посилення протиповітряної оборони країни проти російських ракетних ударів.

Пакет допомоги, який, як очікується, буде оголошено в середу, включатиме зброю зі складів Пентагону на $1,8 млрд через Ініціативу сприяння безпеці України, яка фінансує озброєння, боєприпаси, навчання та іншу допомогу.

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Видання зазначає, що невідомо, коли саме Patriot прибуде на лінію фронту в Україні, оскільки американські військові повинні спочатку навчити ЗСУ користуватися високотехнологічною системою. Як передбачається, навчання триватиме кілька тижнів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у межах нового пакета військової допомоги Сполучені Штати мають намір передати Україні електронне обладнання, яке може перетворити некеровані авіаційні боєприпаси в «розумні бомби», які забезпечують високий ступінь точності наведення.