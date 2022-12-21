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Новий пакет допомоги: США вперше нададуть Україні системи ППО Patriot

Альона Боженко
glavcom.ua
Новий пакет допомоги: США вперше нададуть Україні системи ППО Patriot
Новий пакет допомоги від США для України буде на $1,8 млрд
фото ілюстративне

США проведуть навчання військових ЗСУ з використання новітніх систем ППО Patriot

США виділять Україні військову допомогу на суму $1,8 млрд у рамках великого пакета, який вперше включатиме системи ППО Patriot. Про це повідомляє The Associated Press, посилаючись на заяви американських чиновників.

За даними видання, ця допомога свідчить про розширення Сполученими Штатами видів передового озброєння, яке вони відправлять в Україну для посилення протиповітряної оборони країни проти російських ракетних ударів.

Пакет допомоги, який, як очікується, буде оголошено в середу, включатиме зброю зі складів Пентагону на $1,8 млрд через Ініціативу сприяння безпеці України, яка фінансує озброєння, боєприпаси, навчання та іншу допомогу.

Видання зазначає, що невідомо, коли саме Patriot прибуде на лінію фронту в Україні, оскільки американські військові повинні спочатку навчити ЗСУ користуватися високотехнологічною системою. Як передбачається, навчання триватиме кілька тижнів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у межах нового пакета військової допомоги Сполучені Штати мають намір передати Україні електронне обладнання, яке може перетворити некеровані авіаційні боєприпаси в «розумні бомби», які забезпечують високий ступінь точності наведення. 

Теги: військові навчання боєприпаси озброєння системи ППО США Україна

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