Володимир Зеленський зустрівся з Ненсі Пелосі (відео)

Зеленський зустрівся з Пелосі перед виступом у Конгресі США

Зеленський вкотре подякував Сполученим Штатам за підтримку

Перед виступом у Конгресі США президент Володимир Зеленський зустрівся зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі. Відео зустрічі опубліковано на YouTube-каналі американської політикині.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Український лідер вкотре подякував Сполученим Штатам за підтримку.

Водночас Зеленський зазначив, що його звернення в Конгресі буде адресоване всім громадянам США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас за інформацією CNN, Зеленський у Конгресі запропонує провести мирний саміт узимку.

«Зеленський обговорить формулу миру, про яку він розповів президенту США Джо Байдену, і висловить готовність провести якийсь мирний саміт цієї зими», – йдеться в повідомленні CNN.

За наявною інформацією, Зеленський також попросить допомоги у вигляді санкцій, зброї, фінансової підтримки та «справедливості».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, 21 грудня, прибув до Білого дому, де відбулася його зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому поїздка лідера України є надзвичайно важливою сьогодні.

Варто зауважити, що Кремль відреагував на візит українського лідера до США. Сьогодні, 21 грудня, російський диктатор Володимир Путін зробив звернення до росіян на колегії міноборони.

Путін взявся залякувати «Сарматами» Байдена та Зеленського. Російський диктатор заявив, що міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) «Сармат» будуть поставлені на бойове чергування найближчим часом.

Путін вчергове звинуватив увесь світ в агресії і заявив, що проти Росії активно використовується військовий потенціал практично всіх основних країн НАТО. Російський диктатор знову посипав ядерними погрозами. Він заявив, що рівень сучасних зразків озброєнь у складі ядерної тріади становить 91%.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сергій Шойгу на колегії відомства заявив, що завдання міноборони РФ на 2023 рік – продовжити війну в Україні до її завершення. З його слів, чисельність збройних сил буде доведена до 1,5 мільйона осіб, у тому числі, 695 тис. контрактників.