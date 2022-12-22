Зеленський виступив перед Конгресом США: головні тези

Зеленський нагадав Когресу США про важливість санкцій та притягнення Росії до відповідальності за агресію

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до обох палат Конгресу Сполучених Штатів.

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Ключові тези виступу президента:

«Всупереч усім перешкодам і сценаріям приреченості Україна не впала. Україна жива і здорова», – Зеленський;

Ми перемогли росію в битві за свідомість світу. Російська тиранія втратила над нами контроль;

Росіяни намагаються захопити Бахмут з травня – він стоїть досі;

Окупанти мають значну перевагу в артилерії та іншому озброєнні, вони скидають на міста все що можна, проте наші воїни вистоюють;

Росія знайшла союзника у цій геноцидній війні проти України – це Іран. Іранські дрони-камікадзе б'ють нашою інфраструктурою, таким чином, один терорист знайшов іншого;

Зеленський наголосив на важливості постачання зброї та боєприпасів, оскільки наївно очікувати від Росії кроків до світу;

Зеленський нагадав про важливість санкцій та притягнення Росії до відповідальності за агресію;

Україна не просить американців воювати за нас, українські військові зможуть оперувати американськими танками та літаками.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, 21 грудня, прибув до Білого дому, де відбулася його зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

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Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому поїздка лідера України є надзвичайно важливою сьогодні.

Варто зауважити, що Кремль відреагував на візит українського лідера до США. Сьогодні, 21 грудня, російський диктатор Володимир Путін зробив звернення до росіян на колегії міноборони.

Путін взявся залякувати «Сарматами» Байдена та Зеленського. Російський диктатор заявив, що міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) «Сармат» будуть поставлені на бойове чергування найближчим часом.

Путін вчергове звинуватив увесь світ в агресії і заявив, що проти Росії активно використовується військовий потенціал практично всіх основних країн НАТО. Російський диктатор знову посипав ядерними погрозами. Він заявив, що рівень сучасних зразків озброєнь у складі ядерної тріади становить 91%.

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Сергій Шойгу на колегії відомства заявив, що завдання міноборони РФ на 2023 рік – продовжити війну в Україні до її завершення. З його слів, чисельність збройних сил буде доведена до 1,5 мільйона осіб, у тому числі, 695 тис. контрактників.