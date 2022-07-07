Мер Білгорода-Дністровського побився з головою райради (відео)

В Одеській області під час засідання побилися міський голова Білгорода-Дністровського Віталій Граждан та голова районної ради Григорій Мельниченко. Бійка відбулась під час прямого ефіру.

Міський голова на засіданні поводився зухвало та обізвав голову районної ради «наркоманом». На це Мельниченко відреагував агресивно та обізвав Граждана «збоченцем». Далі посадовці почали вирішувати конфлікт кулаками.

Після цього чоловіків намагались вгамувати присутні, проте посадовці і надалі нецензурно висловлювались у бік один одного.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Раніше повідомлялося, що під стінами сесійної зали Рівненської міськради побилися депутат та активіст.