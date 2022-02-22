  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Під стінами Рівненської міськради побилися депутат та активіст (фото, відео)

    Під будівлею міськради у рівному вранці зібралося кілька десятків активістів - Під стінами Рівненської міськради побилися депутат та активіст (фото, відео)
    Під будівлею міськради у рівному вранці зібралося кілька десятків активістів
    фото: rivne.online

    Місцевий депутат від «Свободи» побився з активістом

    22 лютого під стінами сесійної зали Рівненської міськради відбулася бійка між депутатом від Во «Свобода» Олегом Осухівським та активістом Ярославом Гранітним. Про це повідомляє видання apnews.com.ua.

    Все почалося з того, що під міськрадою зібралося кілька десятків людей із партійними прапорами ВО «Свобода», а також активісти та лікарі міськлікарні, які відстоювали продовження контракту міськради із головним лікарем Центральної міськлікарні Євгеном Кучеруком.

    Люди пропонували розглянути на сесії питання продовження контракту з головним лікарем. Втім молоді люди у балаклавах вимагали, щоб депутати в першу чергу проголосували за порядок денний.

    У натовпі та плутанині зчепилися між собою депутат від ВО «Свобода» Олег Осуховський та активіст Ярослав Гранітний. Як помітно на відео, депутат почав наносити активісту жорсткі удари. Той намагався відбиватися. Люди кинулися розбороняти бійку, проте припинити конфлікт вдалоя лише поліцейським.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Під стінами Рівненської міськради побилися депутат та активіст (фото, відео)
    Під стінами Рівненської міськради побилися депутат та активіст (фото, відео)
    фото: rivne.online

    Нагадаємо, напередодні на сесії рівненської міськради мали розглянути питання тероборони та звернення до Президента щодо політиків, які втекли з України. На розгляд сесії пропонували внести й питання продовження контракту з головним лікарем Рівненської ЦМЛ Євгеном Кучеруком. Втім до цього не дійшло, адже депутати побилися. У залі засідань працювали правоохоронці.

    Також нагадаємо, нещодавно у Одеській мерії відбулася бійка за участю нардепа Артема Дмитрука.

    Читайте також:
    Теги: депутат Свобода активісти Рівне
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Під стінами Рівненської міськради побилися депутат та активіст (фото, відео)