Під стінами Рівненської міськради побилися депутат та активіст (фото, відео)

Під будівлею міськради у рівному вранці зібралося кілька десятків активістів

Місцевий депутат від «Свободи» побився з активістом

22 лютого під стінами сесійної зали Рівненської міськради відбулася бійка між депутатом від Во «Свобода» Олегом Осухівським та активістом Ярославом Гранітним. Про це повідомляє видання apnews.com.ua.

Все почалося з того, що під міськрадою зібралося кілька десятків людей із партійними прапорами ВО «Свобода», а також активісти та лікарі міськлікарні, які відстоювали продовження контракту міськради із головним лікарем Центральної міськлікарні Євгеном Кучеруком.

Люди пропонували розглянути на сесії питання продовження контракту з головним лікарем. Втім молоді люди у балаклавах вимагали, щоб депутати в першу чергу проголосували за порядок денний.

У натовпі та плутанині зчепилися між собою депутат від ВО «Свобода» Олег Осуховський та активіст Ярослав Гранітний. Як помітно на відео, депутат почав наносити активісту жорсткі удари. Той намагався відбиватися. Люди кинулися розбороняти бійку, проте припинити конфлікт вдалоя лише поліцейським.

Нагадаємо, напередодні на сесії рівненської міськради мали розглянути питання тероборони та звернення до Президента щодо політиків, які втекли з України. На розгляд сесії пропонували внести й питання продовження контракту з головним лікарем Рівненської ЦМЛ Євгеном Кучеруком. Втім до цього не дійшло, адже депутати побилися. У залі засідань працювали правоохоронці.

Також нагадаємо, нещодавно у Одеській мерії відбулася бійка за участю нардепа Артема Дмитрука.

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