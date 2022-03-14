На Сумщині окупанти побилися, бо не поділили «шашличну»

Росіяни починають конфлікти один з одним на фоні невдач у війні

Вороги вбивають самі себе

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram розповів кумедну історію про російських окупантів. Вони побились між собою, бо не поділили «шашличну».

«Позавчора вночі ворожі підрозділи не поділили між собою «шашличну» під Старим селом і вкотре влаштували бій самі із собою. Росіяни вбивають один одного», – каже він.

За словами Живицького, багато російських військових на Сумщині хочуть здаватися, між ними немає зв'язку і порозуміння.

Нагадаємо, міністерка розповіла, що Україна робитиме з полоненими рашистами.

Як відомо, українські військові за добу знищили вісім ворожих літальних апаратів.

Також Bayraktar знищив російський пункт управління (відео).

Читайте також: