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    Події в Україні

    На Сумщині окупанти побилися, бо не поділили «шашличну»

    Росіяни починають конфлікти один з одним на фоні невдач у війні - На Сумщині окупанти побилися, бо не поділили «шашличну»
    Росіяни починають конфлікти один з одним на фоні невдач у війні
    фото з відкритих джерел

    Вороги вбивають самі себе

    Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram розповів кумедну історію про російських окупантів. Вони побились між собою, бо не поділили «шашличну».

    «Позавчора вночі ворожі підрозділи не поділили між собою «шашличну» під Старим селом і вкотре влаштували бій самі із собою. Росіяни вбивають один одного», – каже він.

    За словами Живицького, багато російських військових на Сумщині хочуть здаватися, між ними немає зв'язку і порозуміння.

    Нагадаємо, міністерка розповіла, що Україна робитиме з полоненими рашистами.

    Як відомо, українські військові за добу знищили вісім ворожих літальних апаратів.

    Також Bayraktar знищив російський пункт управління (відео).

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    Теги: окупанти війна Сумщина
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    На Сумщині окупанти побилися, бо не поділили «шашличну»