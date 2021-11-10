Мер Чернігова пояснив, чому назвав «фігнею» вступ до НАТО

Чиновник вважає, що потрібно вимагати від партнерів реальних дій щодо відновлення миру на Донбасі

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко пояснив, чому євроатлантичний курс України назвав «фігнею». Відповідний допис він оприлюднив на своїй сторінці в мережі Facebook.

За словами Атрошенка, йому зранку дали інформацію про кількість загиблих на Донбасі з Чернігівщини – 186 життів.

«Поки наші хлопці гинуть від рук агресора, політики роками обговорюють вступ України до НАТО. Тому і реакція була відповідною», – зазначив він.

Атрошенко додав, що позиція щодо ЄС чітка – «курс України до ЄС має бути незмінним». Також він закликав не спекулювати на цій темі.

«А для всіх політиків, які спекулюють на подібних питаннях, скажу: Росія – агресор, Крим та Донбас – це Україна. Нам треба не мантри про НАТО повторювати, а вимагати від наших партнерів – з того ж НАТО, ООН, ОБСЄ – реальних дій щодо допомоги у безпеці та встановленні миру на Донбасі», – підсумував він.

Нагадаємо, раніше міський голова Чернігова Владислав Атрошенко під час засідання міськради розкритикував євроатлантичний курс України та заявив, що НАТО – неефективне.

Атрошенко обіймає посаду мера Чернігова з 2015 року. До цього був народним депутатом трьох скликань, де представляв «Нашу Україну» та Партію регіонів.

У складі останньої в січні 2014 року голосував за «диктаторські закони», але пізніше надіслав заяву з проханням вважати, що він не голосував.

До слова, торік у грудні мер Чернігова звернувся до депутатів на блатному жаргоні.