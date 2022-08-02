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Мер Мелітополя розповів про свій найбільший кошмар

Надія Клочко
Сьогодні, 19:04 glavcom.ua
Мер Мелітополя розповів про свій найбільший кошмар
Мелітополь опинився в окупації у перші дні повномасштабного вторгнення Росії
фото: focus.ua

Іван Федоров старається тримати зв’язок з мелітопольцями по всьому світу

Міський голова окупованого Мелітополя вважає, що після війни на місто чекають непрості часи. Він висловив побоювання, що після перемоги України жителі Мелітополя, які виїхали у зв’язку з війною, можуть уже не повернутися до міста. Про це мер Мелітополя сказав у інтерв’ю «Главкому».

Федоров зазначив, що зараз у нього як міського голови є «три Мелітополя» – жителі міста, які залишилися в окупації, які виїхали в інші регіони України, а також ті, які вирішили виїхати за кордон.

«Коли я обирався міським головою, а до цього працював заступником голови, я точно не уявляв, що буду справлятися з такими завданнями. Якщо раніше у мене як міського голови був один Мелітополь, то сьогодні їх три. Одна група мешканців на окупованій території, друга – на підконтрольній Україні у різних областях і третя – за кордоном. З кожним з цих мелітопольців ми маємо тримати зв'язок, підтримувати та надавати допомогу. Це справжній виклик», – зазначив він.

Федоров також поділився своїм «найгіршим кошмаром» щодо майбутнього Мелітополя.

«Післявоєнні роки у Мелітополі можуть бути ще тяжчими. І найгірший мій кошмар, це коли Україна повернеться до Мелітополя, а мешканці не повернуться», – сказав міський голова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські загарбники, починаючи з серпня, вимагатимуть у мелітопольців спеціальні перепустки для виїзду з окупованої території. Зазначимо, що у Василівці в черзі на виїзд з тимчасово окупованих територій стоять понад 800 машин. При цьому автомобілі пропускають на підконтрольну Україні територію тільки вранці.

Також повідомлялося, що російські окупанти допускають відхід із Мелітополя, але погрожують знищити заміновану ними міську інфраструктуру. 

Читайте також інтерв'ю: Мер окупованого Мелітополя про деокупацію, долю колаборантів та свій найгірший кошмар
Теги: Запоріжжя окупанти окупація війна росія

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