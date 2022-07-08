Рашисти ставлять техніку в житлових кварталах Мелітополя, – мер

Російські війська після ударів ЗСУ переміщують техніку у житлові квартали. Крім того, окупанти блокують виїзд з міста. Про це повідомив мер міста Іван Федоров в ефірі телемарафону.

Федоров зазначив, що окупанти ставлять техніку у мікрорайоні Новий Мелітополь. Раніше там мешкало до 30 тисяч людей.

«Під мостом, шляхопроводом рашисти розгортають свою ППО. Вони розподіляють озброєння по житлових кварталах після того, як військову базу було розбито», – розповів міський голова.

Загалом ситуація у Мелітополі тривожна. Окупанти бояться наступу українських військ, тому блокують виїзди. Місто повністю блокується.

«По кілька годин не випускають людей із міста. Перекривають перехрестя. З'явилося багато якоїсь поліції, нові служби ФСБ. Мешканці міста Мелітополя – це заручники терористів», – додав мер.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у війні починається переломний момент.

Нагадаємо, триває 135 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Наступальні дії ворога в районі населеного пункту Богородичне, в результаті вогневого ураження, захлинулися. Окупанти, з втратами, відійшли. Також неподалік Дементіївки наші захисники двічі відбили штурмові дії ворога та відкинули його назад.



