Мер Мукачева «наголосував» собі премію та надбавки до зарплати – НАЗК

Якщо провину мера визнає суд, він буде змушений сплатити штраф

Андрій Балога мав конфлікт інтересів під час голосування та не повідомив про це

Мукачівський міський голова Андрій Балога всупереч Закону «Про запобігання корупції» 26 листопада 2020 року проголосував на сесії міськради за те, щоб отримати високу премію та надбавки. Про це повідомили в Національному агентстві із питань запобігання корупції, пише «Слово і діло».

У відповідному рішенні Мукачівської міськради йдеться про те, що окрім окладу та надбавки за ранг держслужбовця та вислугу років, міський голова щомісячно отримує надбавку за високі досягнення у праці ‒ додатково 50% та премію ‒ 55%.

Також Андрій Балога проголосував за те, щоб отримати матеріальну допомогу для вирішення матеріально-побутових питань ‒ в розмірі, що не перевищує середньомісячної зарплати; та допомогу для оздоровлення при виході у відпустку у розмірі, що не перевищує середньомісячної зарплати.

Андрій Балога сам публічно не оголосив про наявність у нього реального конфлікту інтересів та взяв участь у голосуванні за проєкт рішення Мукачівської міської ради «Про умови праці Мукачівського міського голови Мукачівського району Закарпатської області».

В НАЗК констатують, що такі дії підпадають під адміністративну відповідальність за ч. 1,2 ст. 172-7. Якщо його провину визнає суд, очільник міста буде змушений сплатити штраф від 3,4 тис. до 6,8 тис. гривень.

У Мукачівській міській раді стверджують, що протягом 2017-2020 років Андрій Балога перераховував весь свій дохід від роботи міським головою на благодійність.

Згідно з даними декларації Андрія Балоги за 2020 рік, основний дохід (понад 5 млн. грн.) його родина отримує за рахунок прибутку від комерційної діяльності компаній, якими володіє його дружина Едіта Балога.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що цього року мер Мукачева Андрій Балога та його родина і друзі обрали для себе відпочинок у Європі, а саме – у Греції. Відпочинок обійшовся в кругленьку суму.