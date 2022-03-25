Підприємці під час війни можуть надавати покупцям електронні чеки

Під час війни паперові чеки не є обов'язковими, розрахунковий документ можна надсилати на телефон чи електронну пошту

Держпродспоживслужба пояснила підприємцям, що їм робити у випадку нестачі стрічки для касових апаратів

Під час війни в Україні різноманітні суб’єкти господарювання почали скаржитися на нестачу чи обмежені запаси стрічок, на яких друкуються касові чеки. Про це пише пресслужба Держпродспоживслужби.

Регулятор нагадав, що, згідно із законом, розрахунковий документ може бути створений як в паперовій, так і у електронній формі, або взагалі заповнений вручну.

Тому, враховуючи воєнний стан на усій території країни та усі відповідні наслідки (зокрема, проблеми із касовою стрічкою), підприємці можуть надавати покупцям чеки в електронному вигляді.

Йдеться про надсилання розрахункових документів на номер мобільного чи адресу електронної пошти. Крім того, продавець може показати на моніторі QR-код, який покупець зчитає своїм смартфоном.

Нагадавши про такі права бізнесу, регулятор попросив підприємців: «З метою уникнення та запобігання конфліктних ситуацій рекомендуємо суб’єктам господарювання своєчасно доводити інформацію щодо форм видачі розрахункових документів шляхом її розміщення на видному і доступному для споживачів місці».

Разом з тим, Держпродспоживслужба нагадала, що відповідно до вимог Порядку про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13, розрахункові документи, навіть у електронному вигляді, повинні містити обов’язкові реквізити, зокрема:

найменування суб’єкта господарювання та його адреса;

індивідуальний податковий номер платника ПДВ або податковий номер/серія та номер паспорта;

назву товару, його кількість та вартість;

позначення форми оплати (готівка, електронний платіжний засіб, у кредит, тощо);

загальну вартість придбаних товарів;

дату (день, місяць, рік) проведення розрахунків, тощо.

Нагадаємо, що раніше перебої із касовою стрічкою почали фіксувати і у Росії, на території якої не відбувається жодних військових дій, а саму російсько-українську війну влада називає «спецоперацією».