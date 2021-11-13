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    Міграційна криза. Посол жорстко відповів на пропозицію німецького політика відправити біженців до України

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    Посол України в Німеччині дорікнув Євросоюзу за недостатнє реагування на ситуацію з мігрантами - Міграційна криза. Посол жорстко відповів на пропозицію німецького політика відправити біженців до України

    Посол України в Німеччині дорікнув Євросоюзу за недостатнє реагування на ситуацію з мігрантами

    Фото з відкритих джерел

    Андрій Мельник розкритикував пропозицію депутата німецького Бундестагу Нільса Шмідта щодо відправлення біженців до України

    Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував пропозицію депутата німецького Бундестагу Нільса Шмідта щодо відправлення біженців із кордонів ЄС до України. Дипломат назвав такі висловлювання «проявом німецького колоніалізму». Про це Мельник заявив в ефірі радіо Deutschlandfunk.

    «Що найбільше обурило, навіть шокувало українську громадськість у цій безглуздій ініціативі, це те, що наш уряд навіть не питали, з ним навіть не консультувалися. Це ознака відсутності поваги, як кажуть деякі – зарозумілості щодо України», – наголосив Мельник.

    Посол зазначив, що у такій пропозиції «є певні нотки німецького колоніалізму», які добре знайомі українцям з темних часів «війни на знищення».

    Він визнав, що сьогодні деякі політики розглядають Україну не як рівноправного партнера, а як територію по сусідству, певною мірою «звалище для мігрантів», щоб у жодному разі не допустити їх проникнення до ЄС.

    «І тут ми бачимо чіткі подвійні стандарти», - заявив дипломат.

    Мельник також дорікнув Євросоюзу за недостатнє реагування на ситуацію з біженцями. При цьому він додав, що Київ готовий обговорювати офіційну пропозицію щодо мігрантів від Брюсселя у разі її надходження.

    Нагадаємо, 8 листопада біля кордону з Польщею зібралося близько чотирьох тисяч мігрантів, які вдалися до спроби силою перетнути рубіж, що викликало опір з боку польських військовослужбовців та прикордонників. Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

    Також Литва направляє додаткові сили на кордон з Білоруссю після введення надзвичайного стану. Точна кількість військовослужбовців не розголошується.

    Крім того, Україна готується до можливих провокацій з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

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    Теги: ЄС Київ політика криза посол Андрій Мельник Україна уряд кордон
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    Міграційна криза. Посол жорстко відповів на пропозицію німецького політика відправити біженців до України