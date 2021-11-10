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    Литва направляє ще війська на кордон з Білоруссю

    •  glavcom.ua
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    Литва направляє ще війська на кордон з Білоруссю
    фото: Associated Press

    Вільнюс не розголошує інформацію про кількість солдатів та місце їх розташування

    Литва направляє додаткові сили на кордон з Білоруссю після введення надзвичайного стану. Точна кількість військовослужбовців не розголошується. Про це заявив генеральний комісар поліції Литви Ренатас Пожела, повідомляє LRT.

    «Вони йдуть на допомогу прикордонникам, які охороняють кордон, і ще – у зв'язку з реалізацією заходів щодо застосування закону про надзвичайний стан», – повідомив він.

    За словами начальника поліції, додаткові сили були мобілізовані на прохання прикордонників.

    «Нехай це буде секретом служби, але це засноване на конкретному запиті прикордонників даного регіону, тому що саме таку кількість офіцерів і саме таку кількість екіпажів ми сформували і вже відправили», – додав Пожела.

    За словами генерального комісара, важко сказати, як довго додаткові сили допомагатимуть прикордонникам.

    «Це додаткові сили, тому що частина поліцейських знаходиться там на постійній основі для надання допомоги прикордонникам, і зараз ми направляємо, залежно від ситуації, від загроз, додаткові сили до тих, хто вже працює з прикордонниками на постійній основі», – сказав він.

    Раніше литовський Сейм підтримав урядову пропозицію ввести режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю. Рішення набуло чинності вже сьогодні.

    Нагадаємо, Білорусь погрожує Польщі відповіддю «Союзної держави».

    Напередодні Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

    Тим часом в.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель зателефонувала президенту Росії Володимиру Путіну, аби просити його допомоги у врегулюванні міграційної кризи та вплинути на Білорусь.

    Варто зазначити, що експерт найбільшої фракції Бундестагу запропонував направити біженців із Білорусі в Україну.

    Також повідомлялося, що Україна готується до можливих провокацій з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

    Сьогодні кілька десятків мігрантів прорвалися в Польщу. Нагадаємо, міністерство оборони Білорусі назвало бездоказовими звинувачення з боку Польщі у причетності до міграційної кризи на кордоні.

    Після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

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    Теги: Білорусь ЄС Польща мігранти військові надзвичайний стан Литва кордон
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    Литва направляє ще війська на кордон з Білоруссю