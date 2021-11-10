Україна готується до можливих провокацій з мігрантами на кордоні з Білоруссю

Тисячі мігрантів з Білорусі наразі зосередилися біля кордонів Польщі та Литви

Тисячі мігрантів з Білорусі наразі зосередилися біля кордонів Польщі та Литви

МВС: сусіди мають усвідомлювати, що українські кордони підготовлені до провокацій

Україна посилює свій кордон з Білоруссю, готуючись до можливих провокацій з мігрантами. Про це в коментарі «РБК-Україна» повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

За його словами, зараз ситуація на кордоні повністю контрольована.

«Сусіди мають усвідомлювати, що українські кордони підготовлені до подібних провокацій. Вже прораховані ймовірні напрямки, якими можуть дістатися до України мігранти», – заявив Єнін.

Він додав, що на кордоні вже посилюються сили й засоби для стримання в разі потреби потоку нелегалів. Зокрема, ведеться інженерне облаштування кордону з сусідньою державою.

«Органи охорони державного кордону України посиляться особовим складом, технікою та спеціальними засобами, у тому числі безпілотниками, та службовими собаками», – уточнив заступник міністра.

До слова, Польща знайшла рішення для повернення нелегальних мігрантів додому.

Сьогодні кілька десятків мігрантів прорвалися в Польщу. Нагадаємо, міністерство оборони Білорусі назвало бездоказовими звинувачення з боку Польщі у причетності до міграційної кризи на кордоні.

Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу.

Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії. Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що мігранти зважилися на відчайдушний крок через байдужість та нелюдське ставлення польської влади.

До слова, Моравецький пообіцяв захистити Польщу і ЄС від мігрантів з Білорусі.

Раніше НАТО відреагувало на ескалацію на польсько-білоруському кордоні.

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