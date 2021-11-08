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    Перша спроба штурму невдала. Мігранти розбили табір на кордоні з Польщею

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    Польські військові опублікували відео табору мігрантів, який вони розбили на кордоні - Перша спроба штурму невдала. Мігранти розбили табір на кордоні з Польщею
    Польські військові опублікували відео табору мігрантів, який вони розбили на кордоні
    скріншот з відео Ministerstwo Obrony Narodowej

    Так звані біженці перебувають під постійною охороною білоруських спецслужб

    Після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні. За даними міноборони Польщі, їх постійно охороняють білоруські спецслужби.

    «МВС і військовослужбовцям вдалося припинити першу масову спробу перетнути кордон», – йдеться в повідомленні.

    У міноборони зазначили, що після невдалої спроби проникнути на територію Польщі мігранти розбили наметовий табір в районі кузні. Так звані біженці перебувають під постійною охороною білоруських спецслужб.

    Польські військові опублікували відео табору мігрантів, який вони розбили на кордоні. На кадрах видно, що вздовж паркану знаходяться десятки наметів і горять багаття.

    До слова, Моравецький пообіцяв захистити Польщу і ЄС від мігрантів з Білорусі.

    Раніше НАТО відреагувало на ескалацію на польсько-білоруському кордоні.

    До слова, Литва спрямовує війська на кордон з Білоруссю через наплив нелегальних мігрантів.

    Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу. Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії.

    Також стало відомо, що Німеччина очікує великого напливу мігрантів з Білорусі у найближчі місяці.

    Крім того, Польща заявила про «напружену ситуацію» на кордоні через мігрантів. Раніше повідомлялося, що Польща збільшує військову присутність на кордоні з Білоруссю. Для захисту кордону буде залучено 10 тис. військовослужбовців.

    Лідери Європейського Союзу прийняли рішення ввести нові санкції проти Білорусі, зокрема, через збільшення нелегальної міграції.

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    Теги: Білорусь Польща Міноборони мігранти військові кордон біженці
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    Перша спроба штурму невдала. Мігранти розбили табір на кордоні з Польщею