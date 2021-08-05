Міністру Кубракову знайшли ще одну високу посаду
Рішення РНБО: міністра інфраструктури Олександра Кубракова призначать головою правління «Укрзалізниці»
Очільник Мінінфраструктури має тимчасово очолити «Укрзалізницю»
Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) доручила Кабінету міністрів покласти обов'язки голови правління «Укрзалізниці» на міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Копію протоколу засідання РНБО виданню НВ надали у Міністерстві інфраструктури.
Зокрема, Кабінету міністрів належить тимчасово покласти обов’язки голови правління АТ «Укрзалізниця» на міністра інфраструктури на період до обрання голови у порядку, передбаченому статутом «Укрзалізниці».
За даними ЗМІ, РНБО вимагає від «Укрзалізниці» привести до економічно обґрунтованих тарифів вантажні перевезення і забезпечити безперебійне постачання електроенергії.
Також до списку вимог щодо «Укрзалізниці» увійшли:
- запровадження програми відновлення інфраструктури, рухомого складу, організація закупівлі нових вагонів
- збільшення транзиту і розширення мережі для перевезення вантажів у контейнерах
- запуск швидкісного залізничного сполучення.
Нагадаємо, що РНБО виносило питання «Укрзалізниці» на своє засідання 30 липня. Тоді вирішили ввести тимчасове керівництво до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління. В РНБО вважають, що «Укрзалізниця» нині у критичному стані, і це загрожує нацбезпеці.
До слова, 4 серпня Кабмін призначив Мустафу Найєма та Василя Шкуракова заступниками міністра інфраструктури.
Згодом новоспечений заступник міністра Мустафа Найєм втрапив у конфуз.
У червні 2021 року повідомлялось, що Найєма призначили радником міністра інфраструктури України Олександра Кубракова на громадських засадах.