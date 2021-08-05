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    Міністру Кубракову знайшли ще одну високу посаду

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    Рішення РНБО: міністра інфраструктури Олександра Кубракова призначать головою правління &laquo;Укрзалізниці&raquo; - Міністру Кубракову знайшли ще одну високу посаду

    Рішення РНБО: міністра інфраструктури Олександра Кубракова призначать головою правління «Укрзалізниці»

    Фото: ukraine30.com

    Очільник Мінінфраструктури має тимчасово очолити «Укрзалізницю»

    Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) доручила Кабінету міністрів покласти обов'язки голови правління «Укрзалізниці» на міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Копію протоколу засідання РНБО виданню НВ надали у Міністерстві інфраструктури.

    Зокрема, Кабінету міністрів належить тимчасово покласти обов’язки голови правління АТ «Укрзалізниця» на міністра інфраструктури на період до обрання голови у порядку, передбаченому статутом «Укрзалізниці».

    За даними ЗМІ, РНБО вимагає від «Укрзалізниці» привести до економічно обґрунтованих тарифів вантажні перевезення і забезпечити безперебійне постачання електроенергії.

    Також до списку вимог щодо «Укрзалізниці» увійшли:

    • запровадження програми відновлення інфраструктури, рухомого складу, організація закупівлі нових вагонів
    • збільшення транзиту і розширення мережі для перевезення вантажів у контейнерах
    • запуск швидкісного залізничного сполучення.

    Нагадаємо, що РНБО виносило питання «Укрзалізниці» на своє засідання 30 липня. Тоді вирішили ввести тимчасове керівництво до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління. В РНБО вважають, що «Укрзалізниця» нині у критичному стані, і це загрожує нацбезпеці.

    До слова, 4 серпня Кабмін призначив Мустафу Найєма та Василя Шкуракова заступниками міністра інфраструктури.

    Згодом новоспечений заступник міністра Мустафа Найєм втрапив у конфуз.

    У червні 2021 року повідомлялось, що Найєма призначили радником міністра інфраструктури України Олександра Кубракова на громадських засадах.

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    Теги: Кабмін РНБО кадрові зміни Укрзалізниця Міністерство інфраструктури Олександр Кубраков
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    Міністру Кубракову знайшли ще одну високу посаду