Після рішення РНБО «Укрзалізницю» чекають масштабні кадрові чистки, – ЗМІ

СБУ володіє достатньою доказовою базою, щоб аргументувати в суді звинувачення і проти правління, і проти наглядових рад «Укрзалізниці»

СБУ володіє достатньою доказовою базою, щоб аргументувати в суді звинувачення і проти правління, і проти наглядових рад «Укрзалізниці»

Недбалість та корумпованість чиновників «УЗ» веде до реальних загроз національній безпеці

Рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо «Укрзалізниці» ґрунтувалося на розгромному звіті Служби безпеки України про стан в залізничній компанії. Про це пише «Уніан» із посиланням на сам документ спецслужби. За словами журналістів, згідно з документом, основні показники роботи підприємства за усіма ключовими напрямками – катастрофічні. А наступним кроком мають стати нові кримінальні провадження щодо поточного керівництва «УЗ».

«Ключовий посил спецслужби – недбалість та корумпованість чиновників «УЗ» веде до реальних загроз національній безпеці через ризики для критичної інфраструктури: пасажири ризикують потрапити в аварію на зійшовших з не ремонтованих рейок потягу, а вантажі можуть бути доставлені невчасно або не доставляючи зовсім, якщо вони їдуть в іржавому кілька разів вагоні», – йдеться в матеріалі.

Зокрема, в блоці про матеріально-технічний стан компанії говориться, що капітального ремонту потребує понад 11 тисяч або 31% від усіх шляхів. Через аварійний стан рейок у 2021 році показник сходження поїздів виріс на 40% в порівнянні з таким же періодом попереднього року. Особливо небезпечний прецедент стався з поїздом «Інтерсіті+» в березні поточного року біля Запоріжжя, коли зі шляхів зійшло шість з дев’яти вагонів.

Зношений і постійно скорочується тяговий парк, критичний стан вантажного парку вагонів. Середній рівень зносу — 90%, до 2025 року буде списаний кожен третій вагон. «УЗ» до цього не готова, що може позначитися не тільки на її фінпоказники, але і на ВВП всієї країни, оскільки мільйони тонн вантажів можуть бути просто не доставлені.

На кінець 2020 року вартість основних фондів компанії скоротилася на 31 млрд грн (-15%), а в доларовому еквіваленті на третину. Активи компанії знецінюються приблизно на 10 млрд грн на рік. Обсяги капвкладень зменшуються, план освоєння інвестицій недовиконаний на $ 1,1 млрд.

«Це означає, що в «УЗ» були ресурси для оновлення інфраструктури, але вона ці можливості просто не використовувала», – пише видання.

Ще одна шокуюча цифра від СБУ – штучне заниження керівництвом компанії фонду оплати праці звичайним робочим «Укрзалізниці» на тлі скорочення їх кількості та формального підвищення продуктивності праці. За п’ять останніх років люди у вигляді надбавок і премій недоотримали близько 44 млрд грн. З них 8,9 млрд грн недонараховано тим, хто безпосередньо задіяний в забезпеченні перевезень і їх безпеки.

Критичною є ситуація з обслуговуванням боргових зобов’язань на загальну суму понад 36 млрд грн. У поточному році має бути повернуто близько 8 млрд грн основного боргу. «Проблема поки не вирішена і загрожує дефолтом компанії, що може негативно відбитися на економіці всієї країни», – цитує видання звіт СБУ.

Особливу увагу в СБУ приділили ознаками кримінальних правопорушень, які здійснювали керівники «Укрзалізниці» за останні кілька років. Більшість з них стосується держзакупівель. Тільки протягом 2019-2021 рр. за матеріалами органів СБУ за виявленими фактами зловживань співробітників «УЗ» зареєстровано 237 кримінальних проваджень (оголошено 101 підозра, направлено до суду 35 обвинувальних актів, за якими винесено 20 обвинувальних вироків), загальна сума збитків за якими перевищує 1 млрд грн. Як правило, залізничники крали на поставках запчастин сумнівної якості, експлуатація яких надалі та призводить до трагічних наслідків, наприклад, сходження потягів з рейок.

Серед інших проблем, що згадуються в довідці – і управлінська криза з неможливістю знайти нормального главу компанії вже котрий рік, і закупівля електроенергії за завищеними цінами, і скорочення контейнерних перевезень в рази, неефективне використання промислових об’єктів, зокрема, щебеневих кар’єрів, недорозвиненість системи інформаційних технологій, занадто повільна електрифікація критичних ділянок, а також передчасне підписання договорів з ЄБРР на отримання кредитних коштів, через що компанія переплатила банку мінімум 5 млн доларів.

«Фактично мова йде про початок масштабної кадрової чистки та карт-бланш на кримінальні виробництва проти ключових фігур компанії не тільки в нинішній, але й в ряді попередніх каденцій. При цьому очевидно, що СБУ володіє достатньою доказовою базою, щоб аргументувати в суді звинувачення і проти правління, і проти наглядових рад з надзвичайними зарплатами, які мовчазно погоджувалися з корупційними зловживаннями в компанії», – резюмує видання.

Нагадаємо, що учора РНБО ініціювало введення тимчасового керівництва на «Укрзалізниці» до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління товариства через критичного стану підприємства, що «становить загрозу нацбезпеці».

На думку директора Центра транспортних стратегій Сергія Вовка, ініціативи Міністерства інфраструктури та Укрзалізниці з підвищення вантажних залізничних тарифів є передчасними та необґрунтованими. Підвищенням залізничних тарифів Укрзалізниця намагається закрити сальдо між своїми витратами і доходами за рахунок бізнесу.

Ще раніше Міністерство юстиції повернуло наказ Міністерства інфраструктури «Про затвердження Порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті», відмовивши йому у державній реєстрації. Тепер наказ має бути скасовано.