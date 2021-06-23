Мустафа Найєм став радником міністра інфраструктури

Політик пояснив, що опікуватиметься управлінням державним майном та корпоративними правами

Політик та колишній журналіст Мустафа Найєм отримав призначення на посаду радника міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Про це Найєм розповів у коментарі «Суспільному».

«Так, можу підтвердити», – зазначив він.

Політик пояснив, що опікуватиметься управлінням державним майном та корпоративними правами. Також до сфери його роботи увійде низка інших питань.

«Основне питання зараз – це безпека на транспорті і передачі деяких функцій від міністерства інфраструктури до Міністерства внутрішніх справ», – додав Найєм.

Раніше Мустафа Найєм обіймав посаду заступника генерального директора з управління активами «Укроборонпрому». Наприкінці травня стало відомо про його звільнення. При цьому сам політик назвав таке рішення керівництва концерну «неочікуваним».