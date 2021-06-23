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    Мустафа Найєм став радником міністра інфраструктури

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    Мустафа Найєм став радником міністра інфраструктури
    Фото: УНІАН

    Політик пояснив, що опікуватиметься управлінням державним майном та корпоративними правами

    Політик та колишній журналіст Мустафа Найєм отримав призначення на посаду радника міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Про це Найєм розповів у коментарі «Суспільному».

    «Так, можу підтвердити», – зазначив він.

    Політик пояснив, що опікуватиметься управлінням державним майном та корпоративними правами. Також до сфери його роботи увійде низка інших питань.

    «Основне питання зараз – це безпека на транспорті і передачі деяких функцій від міністерства інфраструктури до Міністерства внутрішніх справ», – додав Найєм.

    Раніше Мустафа Найєм обіймав посаду заступника генерального директора з управління активами «Укроборонпрому». Наприкінці травня стало відомо про його звільнення. При цьому сам політик назвав таке рішення керівництва концерну «неочікуваним».

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    Теги: Мустафа Найєм журналіст безпека звільнення
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    Мустафа Найєм став радником міністра інфраструктури