Місцеві вибори: ЦВК акредитувала 127 офіційних спостерігачів



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Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня

ЦВК у четвер розглянула звернення від двох іноземних держав та міжнародної організації

Центральна виборча комісія у четвер, 1 жовтня, акредитувала 127 офіційних спостерігачів на місцевих виборах, у тому числі 14 спостерігачів від трьох іноземних держав.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Зазначається, що комісія розглянула відповідні звернення від двох іноземних держав та міжнародної організації. За підсумками Центрвиборчком акредитував вісім офіційних спостерігачів на місцевих виборах: двох від Словаччини, чотирьох – від Казахстану і двох – від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ).

«Таким чином на місцевих виборах акредитовано 127 офіційних спостерігачів: 14 – від трьох іноземних держав і 113 – від п'яти міжнародних організацій», – розповіли в ЦВК.

Крім того, комісія акредитувала ще двох офіційних спостерігачів від Міжнародної неурядової організації «Координаційний ресурсний центр» на довиборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі № 208.

До слова, у Раді прогнозують, що ці місцеві вибори ми будемо «довго відхаркувати».

Зазначимо, на Київщині викрито підкуп виборців через Telegram.