Довибори у Раду: ЦВК завершила реєстрацію кандидатів (список)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Центральна виборча комісія визначила дату проведення виборів народного депутата на окрузі №208 у Чернігівській області на 25 жовтня

За перемогу на виборах у 208 одномандатному виборчому окрузі змагатимуться 17 кандидатів

Центральна виборча комісія завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати України в 208 одномандатному виборчому окрузі.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Зазначається, що всього зареєстровано 17 кандидатів:

Олексія Оскера,

Михайла Побігая,

Сергія Суханова,

Івана Донця,

Олега Ляшка,

Віталія Чорного,

Василя Крутчака,

Анатолія Григоровича Гунька,

Анатолія Миколайовича Гунька,

Володимира Василевича,

Івана Симоненка,

Михайла Цісельського,

Ігоря Гунька,

Владлену Каплін,

Віктора Карповича,

Дениса Нечепорука,

Володимира Нечіпоренка.

Центральна виборча комісія визначила дату проведення виборів народного депутата на окрузі №208 у Чернігівській області на 25 жовтня.

Нагадаємо, що підставою для оголошення довиборів до Верховної Ради у 208 окрузі стала смерть члена депутатської групи «Довіра» Валерія Давиденка. Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня в туалеті київського офісу. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Зазначимо, що перший кандидат в нардепи на довиборах в Раду був зареєстрований 3 вересня.