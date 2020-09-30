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    Довибори у Раду: ЦВК завершила реєстрацію кандидатів (список)

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    <p>Центральна виборча комісія визначила дату проведення виборів народного депутата на окрузі №208 у Чернігівській області на 25 жовтня</p> - Довибори у Раду: ЦВК завершила реєстрацію кандидатів (список)

    Центральна виборча комісія визначила дату проведення виборів народного депутата на окрузі №208 у Чернігівській області на 25 жовтня

    За перемогу на виборах у 208 одномандатному виборчому окрузі змагатимуться 17 кандидатів

    Центральна виборча комісія завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати України в 208 одномандатному виборчому окрузі.

    Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

    Зазначається, що всього зареєстровано 17 кандидатів:

    • Олексія Оскера,
    • Михайла Побігая,
    • Сергія Суханова,
    • Івана Донця,
    • Олега Ляшка,
    • Віталія Чорного,
    • Василя Крутчака,
    • Анатолія Григоровича Гунька,
    • Анатолія Миколайовича Гунька,
    • Володимира Василевича,
    • Івана Симоненка,
    • Михайла Цісельського,
    • Ігоря Гунька,
    • Владлену Каплін,
    • Віктора Карповича,
    • Дениса Нечепорука,
    • Володимира Нечіпоренка.

    Центральна виборча комісія визначила дату проведення виборів народного депутата на окрузі №208 у Чернігівській області на 25 жовтня.

    Нагадаємо, що підставою для оголошення довиборів до Верховної Ради у 208 окрузі стала смерть члена депутатської групи «Довіра» Валерія Давиденка. Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня в туалеті київського офісу. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

    Зазначимо, що перший кандидат в нардепи на довиборах в Раду був зареєстрований 3 вересня.

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