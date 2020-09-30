Довибори у Раду: ЦВК завершила реєстрацію кандидатів (список)
Центральна виборча комісія визначила дату проведення виборів народного депутата на окрузі №208 у Чернігівській області на 25 жовтня
За перемогу на виборах у 208 одномандатному виборчому окрузі змагатимуться 17 кандидатів
Центральна виборча комісія завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати України в 208 одномандатному виборчому окрузі.
Про це повідомляє пресслужба ЦВК.
Зазначається, що всього зареєстровано 17 кандидатів:
- Олексія Оскера,
- Михайла Побігая,
- Сергія Суханова,
- Івана Донця,
- Олега Ляшка,
- Віталія Чорного,
- Василя Крутчака,
- Анатолія Григоровича Гунька,
- Анатолія Миколайовича Гунька,
- Володимира Василевича,
- Івана Симоненка,
- Михайла Цісельського,
- Ігоря Гунька,
- Владлену Каплін,
- Віктора Карповича,
- Дениса Нечепорука,
- Володимира Нечіпоренка.
Центральна виборча комісія визначила дату проведення виборів народного депутата на окрузі №208 у Чернігівській області на 25 жовтня.
Нагадаємо, що підставою для оголошення довиборів до Верховної Ради у 208 окрузі стала смерть члена депутатської групи «Довіра» Валерія Давиденка. Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня в туалеті київського офісу. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.
Зазначимо, що перший кандидат в нардепи на довиборах в Раду був зареєстрований 3 вересня.