Місцеві вибори: ЦВК акредитувала вже понад 220 міжнародних спостерігачів



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На місцевих виборах акредитовано вже 222 офіційних спостерігачів

16 спостерігачів зареєстровано від чотирьох іноземних держав та 206 – від восьми міжнародних організацій

Центральна виборча комісія акредитувала ще 17 міжнародних спостерігачів на місцевих виборах 25 жовтня.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії у вівторок, повідомляє пресслужба ЦВК.

«Комісія акредитувала 17 офіційних спостерігачів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. А саме: двох – від Чеської Республіки, п’ятьох – від Міжнародної неурядової організації «Координаційний ресурсний центр», трьох – від Міжнародного фонду за краще управління, п’ятьох – від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі, двох – від Громадської спілки «Міжнародна спільнота з прав людини», – зазначається у повідомленні.

Таким чином, за даними ЦВК, на місцевих виборах акредитовано вже 222 офіційних спостерігачів: 16 – від чотирьох іноземних держав та 206 – від восьми міжнародних організацій.

До слова, 13 жовтня ЦВК розпустила Одеський тервиборчком через «численні порушення закону».

Місцеві вибори повинні відбутися 25 жовтня.