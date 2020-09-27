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    Політика

    Місцеві вибори: в Україні за добу відкрито 15 кримінальних справ

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    Поліція фіксує порушення виборчого законодавства - Місцеві вибори: в Україні за добу відкрито 15 кримінальних справ
    Поліція фіксує порушення виборчого законодавства

    З початку виборчої кампанії до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 100 кримінальних правопорушень

    За добу в Україні поліцейські відкрили 15 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого законодавства.

    Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції.

    Всього упродовж доби до поліції надійшло 159 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зареєстровано у Києві – 27. Усього ж із 5 вересня територіальні органи поліції зареєстрували 1 тис. 083 заяви та повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом.

    Упродовж доби відкрито 15 кримінальних проваджень.

    З початку виборчої кампанії до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 100 кримінальних правопорушень. З них 52 – пов’язані з порушенням виборчого законодавства, а 48 – з виборчим процесом.

    Також складено 72 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

    Як повідомлялося, 23 вересня у Калинівському районі Вінницької області між діючим депутатом Калинівської районної ради, який балотується до Калинівської об’єднаної територіальної громади, депутатом Вінницької обласної ради та кандидатом в депутати обласної ради виник конфлікт, під час якого один з його учасників отримав тілесні ушкодження та доставлений у лікарню. Зловмисник затриманий в процесуальному порядку.

    Національна поліція України Київ вибори
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