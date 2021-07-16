«Місця вже розібрали». Скільки чиновників записалися на «мовний» іспит в перший день

У ніч на п'ятницю, 16 липня відкрилася можливість для реєстрації на іспит з української мови щодо визначення рівня володіння українською

У Києві іспити відбуватимуться кожного дня з 9:30 принаймні у перші два тижні

Очільниця Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська розповіла в інтерв’ю «Главкому» деталі іспиту 19 липня щодо рівня володіння українською для чиновників.

«Відповідно до статті 9 і 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», це передовсім державні службовці, депутати місцевих рад, керівники закладів освіти тощо. Зареєструватися потрібно в електронній формі на сайті https://exam.mova.gov.ua/. Під час реєстрації можна обирати місце, дату і час складання іспиту», – зазначила Демська.

Вона пояснила, що в обраний день і час необхідно прийти обов’язково із кваліфікованим електронним підписом і паспортом.

«У Києві іспити відбуватимуться кожного дня з 9:30 принаймні у перші два тижні. Реєстрація розпочалася в ніч на 16 липня, на перший день усі місця вже розібрали. Поки що це відносно невелика кількість претендентів – 348 осіб, тому що система тільки почала працювати», – додала глава Нацкомісії.

За її словами, щоб усе працювало без збоїв, комісія буде поступово збільшувати навантаження на систему.

«Починаючи з 19 липня ми розширимо мережу локацій, де проводитимуться іспити», – резюмувала Орися Демська.

Повну версію інтерв'ю читайте на «Главкомі» вже незабаром.

Про те, як зареєструватися на іспит для визначення рівня володіння державною мовою та ознайомитися з покроковою інструкцією можна на сторінці Національної комісії зі стандартів державної мови.

Як відомо, у ніч на п'ятницю, 16 липня відкрилася можливість для реєстрації на іспит з української мови щодо визначення рівня володіння українською. Рівень володіння державною мовою – вимога «мовного» закону для чиновників і політиків, відповідна норма якого щойно вступила в силу. Іншими словами, представники влади, які обираються, або призначаються перш ніж обійняти посаду муситимуть скласти іспит. Тим чиновникам, які уже працюють, він не обов’язковий.

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