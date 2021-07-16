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    «Не переварюю українську». Працівниця столичної IT-фірми потрапила в мовний скандал

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    Анастасія Польських обурилась новими нормами мовного закону - «Не переварюю українську». Працівниця столичної IT-фірми потрапила в мовний скандал
    Анастасія Польських обурилась новими нормами мовного закону
    Колаж: «Сьогодні»

    Дівчина назвала маразмом закон про мову

    Працівниця столичної IT-фірми потрапила в мовний скандал – вона обурилася введенням нових норм щодо вживання української мови і назвала правила маразмом. Про це повідомили в Telegram-каналі «Катарсис».

    У соцмережі дівчина з ніком Анастасія Польських перепостила повідомлення про те, що з 16 липня української мови буде більше. Вона заявила, що це маразм і вона «не переварює» державну мову, пише «Сьогодні».

    Публікація дівчини. Скріншот із соцмережі
    Публікація дівчини. Скріншот із соцмережі

    Коли її публікація викликала резонанс у мережі, Анастасія відповіла, що не любить українську, бо вона звучить «бридко». Водночас зазначила, нібито «платить податки в цю країну, на відміну від деяких».

    Відповідь Анастасії обуреним коментаторам
    Відповідь Анастасії обуреним коментаторам

    Незабаром дівчина видалила публікацію, пояснивши це проханням хлопця. За її словами, він не хотів, щоб Анастасія «принижувалася перед хворими людьми».

    Фото: Катарсис
    Фото: Катарсис

    Тим часом у компанії, де працює дівчина, обіцяли розібратися з ситуацією. Там зазначили, що не поділяють її поглядів.

    Відповідь компанії, в якій працює дівчина
    Відповідь компанії, в якій працює дівчина

    Після всього цього замість вже традиційних вибачень дівчина написала: «Дякую за піар».

    Як повідомлялося, 13 липня в центрі столиці побили киянина через українську мову.

    Нагадаємо, 16 липня чергові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набули чинності в повному обсязі попри шалений опір антиукраїнських сил у парламенті та поза ним.

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    Теги: Київ мова скандал українська мова кияни
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    «Не переварюю українську». Працівниця столичної IT-фірми потрапила в мовний скандал