«Не переварюю українську». Працівниця столичної IT-фірми потрапила в мовний скандал

Дівчина назвала маразмом закон про мову

Працівниця столичної IT-фірми потрапила в мовний скандал – вона обурилася введенням нових норм щодо вживання української мови і назвала правила маразмом. Про це повідомили в Telegram-каналі «Катарсис».

У соцмережі дівчина з ніком Анастасія Польських перепостила повідомлення про те, що з 16 липня української мови буде більше. Вона заявила, що це маразм і вона «не переварює» державну мову, пише «Сьогодні».

Публікація дівчини. Скріншот із соцмережі

Коли її публікація викликала резонанс у мережі, Анастасія відповіла, що не любить українську, бо вона звучить «бридко». Водночас зазначила, нібито «платить податки в цю країну, на відміну від деяких».

Відповідь Анастасії обуреним коментаторам

Незабаром дівчина видалила публікацію, пояснивши це проханням хлопця. За її словами, він не хотів, щоб Анастасія «принижувалася перед хворими людьми».

Фото: Катарсис

Тим часом у компанії, де працює дівчина, обіцяли розібратися з ситуацією. Там зазначили, що не поділяють її поглядів.

Відповідь компанії, в якій працює дівчина

Після всього цього замість вже традиційних вибачень дівчина написала: «Дякую за піар».

Як повідомлялося, 13 липня в центрі столиці побили киянина через українську мову.

Нагадаємо, 16 липня чергові норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набули чинності в повному обсязі попри шалений опір антиукраїнських сил у парламенті та поза ним.