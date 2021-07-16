Депутатка від «Слуги народу» не знає, як називається орган, де вона працює (фото)

Голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина думає, що працює у «Верховному совете»

Юлія Гришина потрапила у другий за місяць скандал

Народна депутатка від «Слуги народу» Юлія Гришина за декілька хвилин до голосування за призначення нового міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського написала у Telegram (мовою оригіналу):

«Прямо сейчас Верховный совет поддержит кандидатуру Дениса Монастырского на должность министра Внутренних дел!».

У мережі обурюються, що Гришина – голова підкомітету з питань вищої освіти – не знає, як називається орган, де вона працює.

«Депутатка відома не лише дорогими брендами, а й великими амбіціями. P.S. «Верховный Совет» востаннє чула в Раді ще від Грача, поки комуністів нарешті не заборонили», – реагує у Facebook на публікацію Гришиної журналістка Анна Стешенко.

Як відомо, назва Верховна Рада закріплена в Конституції і будь-якою мовою звучить саме як Рада, а не «совєт».

Варто нагадати, що сесійна зала Верховної Ради 16 червня була заповнена оберемками квітів. Так народні обранці вітали з днем народження колегу зі «Слуги народу» Юлію Гришину, якій виповнилося 43 роки.

Натомість гнівний пост щодо цього написала депутатка від «Євросолідарності» Ірина Геращенко. Вона зазначила, що «ці клумби тягнуть на річну зарплату вчителя».

Зазначимо, сьогодні після обіду Зеленський представив Монастирського колективу МВС.

Як відомо, 16 липня Рада призначила Монастирського головою МВС: що відомо про нового міністра.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.

Як уже писав «Главком», 291 парламентар проголосував за звільнення очільника МВС. Зазначимо, що Аваков сам написав заяву про звільнення 13 липня. Однак, у сесійній залі знайшлися нардепи, які не захотіли відпускати Авакова з посади. Проти відставки очільника МВС голосували семеро обранців.

До слова, очільник правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський, який очолить МВС, раніше схвалив кандидатську дисертацію одіозного нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Про це свідчить Довідка про практичне застосування результатів дисертації Киви, під якою Монастирський поставив свій підпис як голова Комітету з питань правоохоронної діяльності 25 січня поточного року.

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