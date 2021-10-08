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    Мураєв розповів, чому «Слуги народу» припинили відвідувати політичні ток-шоу

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    Євген Мураєв відомий своїми проросійськими поглядами - Мураєв розповів, чому «Слуги народу» припинили відвідувати політичні ток-шоу
    Євген Мураєв відомий своїми проросійськими поглядами
    фото: скріншот з відео

    За словами політика, депутати від провладної фракції бояться залишитися без додаткової фінансової підтримки від партійного керівництва

    Народні депутати від фракції «Слуга народу» припинили відвідувати політичні ток-шоу під загрозою бути «знятими з постачання». Про це в ефірі програми «Народ проти» на телеканалі «Україна24» заявив проросійський український політик, колишній народний депутат України, власник пропагандистського телеканалу «Наш» Євген Мураєв.

    «Є ще один канал в Україні, який користується популярністю, і донедавна його відвідували три десятки «слуг» (Вочевидь, Мураєв мав на увазі проросійський телеканал «Наш», що належить йому – Главком). Віднедавна їм заборонили ходити на ефіри цього телеканалу, оскільки там немає «теплої ванни». І коли редактори запитали: «Чому ж ви не ходите, ви ж політики, мажоритарщики, вас не можна вигнати з фракції, вони відповіли, що їх просто знімуть з постачання додаткового», – зазначив політик.

    Нагадаємо, раніше Мураєв визнав, що Донбас контролює Росія та пропонує домовлятися з ватажком «ДНР».

    Нагадаємо також, що Олег Ляшко звинуватив майбутнього спікера Стефанчука в отриманні захмарних хабарів.

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    Теги: депутат політика Євген Мураєв Україна партія Слуга народу
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    Мураєв розповів, чому «Слуги народу» припинили відвідувати політичні ток-шоу