Вибори у Харкові: Мураєв дав поганий прогноз для Добкіна

До осені шанси Терехова виграти вибори мера Харкова зростуть

У секретаря Харківської міської ради та виконувача обов’язків міського голови Ігоря Терехова зараз непогані шанси стати мером Харкова. Водночас у колишнього народного депутата Михайло Добкіна ситуація складніша. Про це в інтерв’ю Главкому розповів депутат Харківської облради двох скликань, народний депутат України VII і VIII скликань та реальний власник телеканалу «Наш» Євгеній Мураєв.

Мураєв підкреслив, що рівень впізнаваності Терехова не дозволяв йому виграти вибори навесні. «Коли ж він виконує обов’язки мера, має адміністративний ресурс та може користуватись грошима платників податків, подаючи це як свою перемогу, то його шанси будуть вищими. Зараз у Харкові всюди Терехов висить. Добкін спробував – знайшов нещасних 30 бордів. За рахунок того, що інерцію, яка дісталася від Кернеса, можна видавати за свої здобутки, шанси Терехова ростуть», – розповів Мураєв.

Він додав, що до осені ситуація може змінитися. «Коли Кернес помер, ми робили соціологію: і в Добкіна, і в мене шанси були набагато вищими, ніж у Терехова. Але в останнього зараз ресурси всього міста, і до осені ситуація може змінитись», – сказав він.

У середу, 17 березня, Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади і місцевого самоврядування розгляне питання про призначення виборів мера Харкова. Позачергові вибори міського голови відбудуться восени 2021 року.

Харківська міська рада 24 лютого ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса.

Обраний втретє мер міста Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

За підсумками місцевих виборів 25 жовтня 2020 року Кернес набрав 60,34% голосів виборців і був оголошений мером Харкова без складення присяги. Він обіймав посаду міського голови з 2010 року. Тепер обов’язки мера тимчасово виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов.