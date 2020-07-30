Зробив їх разом? Депутата від «Слуги народу» звинувачують у нападі на жінку (відео)



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Андрій Стріхарський

Telegram-канал стверджує, що нардеп спочатку напав на жінку, а потім за його командою охорона побила чоловіка, який намагався за неї заступитися

Telegram-канал ЗЕландія опублікував відео бійки в ресторані за участю нібито народного депутата від партії «Слуга народу» Андрія Стріхарського.

«Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Стріхарський, який перебуває в неадекватному стані – під дією алкоголю або наркотиків, накинувся на відвідувачів ресторану», - йдеться в в коментарі до відео.

За даними каналу, народний депутат спочатку напав на жінку, а потім за його командою охорона побила чоловіка, який намагався за неї заступитися.

Варто зазначити, що саме місце інциденту не вказується, а камера зафіксувала дату 26.07.2020.