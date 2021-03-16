Мураєв заперечує, що Новинський фінансує телеканал «Наш»

Політик пояснив, які нині стосунки у його соратника Новинського та мільярдера Ахметова з владою

Народний депутат та партнер олігарха Ріната Ахметова Вадим Новинський не фінансує телеканал «Наш». Про це в інтерв’ю Главкому розповів власник цього каналу, народний депутат України VII і VIII скликань Євгеній Мураєв.

Мураєв зазначив, що його колишні партнери по «Опозиційному блоку» не вкладають кошти в «Наш», проте цілком можуть прийти на допомогу.

«Я сам справляюся, але якщо буде складно, впевнений, що допоможуть. Ви ж до мене на канал прийшли в кабінет, а кабінет Новинського десь бачите? Він – мій друг, до якого ставлюся із великою повагою. Новинський – людина цілісна, компетентна, зі сталими цінностями», – розповів Мураєв.

Також власник каналу «Наш» розповів, що наразі Ахметов далекий від політики. Водночас Мураєв прокоментував, чому канал «Україна 24» (належить Ахметову – ред.) дуже лояльний до влади.

«Телеканали не можуть існувати без появи там представників влади – без носіїв влади в ефірі телевізор стає нецікавим. А всі інші мають пояснювати, до чого можуть призвести ті чи інші дії влади. Тому, чим більше представників влади на каналі, тим краще. Так, рівень гостей на «Україні 24» справді набагато вищий. У них багато форматів інтерв’ю, де представникам влади безпечніше, тому, мабуть, вони туди й ходять. До того ж Ахметов далекий від політики. Він володіє холдингом, який генерує 15–16 % ВВП країни. Влада не може з ним не рахуватися, він гарантує 300–400 тис. робочих місць для українців, і відповідно не може не рахуватися з владою», – пояснив Мураєв.

Нагадаємо, колишній народний депутат та ексмер Харкова Михайло Добкін пов'язує телеканал «Наш» з олігархом Вадимом Новинським. Такий натяк Добкін зробив в інтерв'ю виданню «Бабель».