Ляшко звинуватив майбутнього спікера Стефанчука в отриманні захмарних хабарів

Олег Ляшко вважає, що кожен з депутатів від «Слуги народу» отримує від партії додаткові гроші «у конверті»

На думку політика, всі члени фракцї «Слуг народу» отрмують від партії додаткові гроші за депутатську діяльність та «правильну» участь у голосуваннях

Імовірний майбутній спікер Верховної Ради України, член фракції «Слуги народу» Руслан Стефанчук, перебуваючи на посаді заступника голови Верховної Ради, нібито щомісяця отримував від партії «Слуга народу» $75 тис. неофіційної «премії» від партійного керівництва за роботу у парламенті. Про це під час програми «Народ проти» на телеканалі «Україна24» заявив лідер Радикальної партії», депутат Верховної Ради кількох попередніх скликань Олег Ляшко.

«Сам по 75 тисяч получає не в конверті, бо в конверт, мабуть, такі гроші не залізуть», – зазначив Олег Ляшко.

Політик додав, що, за його інформацією, решта депутатів від «Слуги народу» також регулярно отримують гроші від партійного керівництва.

«Інші получають по 20 (тис. – Главком), 30, 50, по 75, по 100. Порахуйте, скільки вони за два роки получили», – додав політик.

На думку Ляшка, ці «преміальні» для нардепів від правлячої партії беруться «з економіки, з податкової, контрабанди на митниці тощо».

На думку Олега Ляшка, Руслан Стефанчук, якого партія «Слуга народу» висунула на посаду голови Верховної Ради, мусить пройти поліграф та довести, що не брав хабарів під час перебування заступником спікера, до того, як претендуватиме на посаду керівника парламенту.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада проголосувала за відставку спікера Дмитра Разумкова.

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