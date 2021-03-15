Мураєв втішений: Більша частина глядачів «каналів Медведчука» перейшла на «Наш»
Власник телеканалу «Наш» переконує, що його ефір відкритий для всіх політичних сил
Із закриттям телеканалів «112», NewsOne та ZiK значна частина телеглядачів перейшла на канал «Наш». Про це в інтерв’ю Главкому розповів власник цього каналу, депутат Харківської облради двох скликань, народний депутат України VII і VIII скликань Євгеній Мураєв.
«Я глибоко засмучений тим, що народився прецедент, коли можна порушувати закон і позбавляти когось прав. Я дуже добре знаю журналістів Newsonе, Zik та «112» – вони професійні і близькі мені по духу люди. Ми поступово забираємо з тих каналів людей, і кого можемо – працевлаштовуємо. Все-таки професіоналів на ринку мало. Але не можна не констатувати, що з закриттям трьох каналів значна частина телеглядачів перейшла на канал «Наш», а не якийсь інший. Приросли ми, «Україна 24» і великі ефірні телеканали», – розповів Мураєв.
Він зазначив, що наразі «Наш» у рейтингу новинних каналів на першому місці, а на другому – «Прямий».
«Наш телеканал дуже демократичний і наші двері відкриті для всіх. Зрозуміло, що для мене антагоністом є ОПЗЖ, а втім, їхні представники є в моєму ефірі – Бойко, Шуфрич, Павленко. У нас є Шарій, «порохоботи», представники «Батьківщини». До нас не ходить «Голос», боїться ходити «Європейська солідарність», бо розуміють, що теплої ванни їм не буде, а всі інші політичні сили є», – розповів Мураєв.
Він додав, що контент на телеканалах Козака–Медведчука сам і прописав, як ідеологію партії «За життя»: рецепт виходу з-під зовнішнього управління, повернення суверенітету, припинення війни, розвитку економіки. «До нас просто повернулися наші глядачі. А люди, за сприяння яких Росія запроваджувала санкції проти мене, Вадима Новинського, Михайла Добкіна, за іронією долі отримали санкції від власної країни», – підсумував Мураєв.
Нагадаємо, у 2018 році в парламентській на той момент партії «Опозиційний блок» почався розкол. У листопаді того року співголова «Опоблоку» Юрій Бойко й лідер партії «За життя» Вадим Рабинович оголосили про створення об’єднання «Опозиційна платформа – За життя», до якого приєднався й Медведчук. У 2018 році Мураєв оголосив про створення своєї власної партії, яку назвав «Наші». Також тоді запустив новий канал.
У 2018 році Росія розширила санкційний список проти України. Під санкції потрапили зокрема Євген Мураєв, брати Добкіни, Олександр Вілкул та Вадим Новинський. Мураєв розповів, що перебуває під російськими санкціями з подачі «людини в овечій шкурі» Віктора Медведчука.
У лютому 2021 року за рішенням РНБО на нардепа від ОПЗЖ, проросійського політика Віктора Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.