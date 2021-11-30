Партія Путіна підбирає чиновників «ЛДНР»: МЗС України пояснив справжні причини

Українське зовнішньополітичне відомство порадило російській владі вплинути на поліпшення ситуації на Донбасі реальними кроками, а не незаконними діями щодо населення окупованих територій

30 листопада російські ЗМІ повідомили про прийняття перших 100 мешканців окупованих Російською Федерацією районів Донецької та Луганської областей до лав російської провладної партії «Єдина Росія». Раніше всі ці люди отримали російські паспорти. Також повідомляється, що йдеться про 100 представників керівного складу угрупувань «ЛНР» та «ДНР».

Коментуючи дану подію «Главкому», речник МЗС України Олег Ніколенко зазначив, що жодні партійні квитки «Єдиної Росії» або обіцянки політичних кар’єр для «чиновників» окупаційної адміністрації не компенсують мешканцям Донбасу того горя та злиднів, які принесла російська окупація.

«Україна неодноразово заявляла про невизнання російських паспортів, нав’язаних українцям на тимчасово окупованих територіях. Ведення політичної агітації, відкриття осередків російських політичних партій та організація РФ виборів на окупованій частині Донбасу суперечать її зобов’язанням у рамках Мінських домовленостей і Нормандського формату, грубо порушують українське законодавство та норми міжнародного права», – зазначив Речник українського зовнішньополітичного відомства.

На думку українських дипломатів, залученням до своїх лав жителів поневолених українських територій «Єдина Росія» рятує падіння рейтингів на тлі катастрофічної епідемічної ситуації та тотального обмеження прав і свобод людей в Росії.

«Натомість в Москві можуть вплинути на поліпшення ситуації на Донбасі реальними кроками, а не політичними проєктами: віддати наказ своїм збройним формуванням дотримуватися режиму припинення вогню, розблокувати роботу КПВВ, аби люди могли отримувати базові соціальні послуги, припинити перешкоджати молоді, яка шукає кращого життя на підконтрольній українському урядові території, забезпечити міжнародним гуманітарним організаціям безперешкодний допуск до всіх утримуваних осіб», – підсумував Ніколенко.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація незаконно «паспортизувала» 630 тис. громадян України в окремих районах Донецької та Луганської областей.

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