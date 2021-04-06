Землю на горі Юрковиці повернули київській громаді

Підприємець планував незаконне будівництво на території історичної памʼятки

У власність міської громади повернуто земельну ділянку, розташовану в межах пам’ятки національного значення «Городище і могильник ІХ-ХІІІ ст. на Лисий горі (Юрковиця)», де планувалося незаконне будівництво. Про це повідомляє Київська міська прокуратура на своїй сторінці у Facebook

«Встановлено, що громадянин з метою самовільного заняття земельної ділянки по вул. О. Шмідта, що розташована в межах пам’ятки національного значення та внесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, використав підроблене рішення одного з районних судів м. Києва, та у подальшому із залученням підставних осіб зареєстрував право власності на будинок, начебто розташований на цій ділянці», – йдеться у повідомленні.

Події щодо протиправного заволодіння земельною ділянкою набули значного суспільного резонансу, оскільки були пов’язанні із знищенням пам’ятки ландшафту і історії шляхом її засипання.

Враховуючи те, що земельна ділянка історико-культурного призначення вибула з комунальної власності внаслідок злочинних дій та всупереч волі територіальної громади, з метою недопущення протиправної забудови і збереження пам’ятки архітектури, історії та культури, прокуратура звернулася до суду з позовною заявою про повернення земельної ділянки у власність громади.

Після тривалого судового розгляду справи, який затягувався представниками відповідача, Шевченківський районний суд міста Києва прийняв законне та справедливе рішення, задовольнив позовні вимоги Шевченківської окружної прокуратури в повному обсязі, визнав недійсними договори дарування неіснуючого будинку та зобов’язав відповідача повернути земельну ділянку.

Також наразі триває судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням особи яка, використовуючи підроблені документи, протиправно заволоділа землею, чим вчинила злочини, передбачені ст. 197-1 та 358 КК України. Раніше повідомлялося, що прокурором у кримінальному провадженні заявлено позов про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки та стягнення з підозрюваного матеріальної шкоди, заподіяної злочином, на суму понад 200 тис. грн.

Нагадаємо, що Київська місцева прокуратура №1 у судовому порядку вимагає визнати незаконним та скасувати рішення Київської міської ради про передачу в оренду земельної ділянки, розташованої на проспекті Академіка Глушкова біля Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ), вартістю понад 16 млн грн.

Також стало відомо, що в Києві судитимуть підприємця, який самовільно захопив земельну ділянку в природоохоронній зоні поблизу озера Срібний Кіл, звів на ній майданчик з альтанками і здав його в оренду.