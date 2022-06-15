Україна арештувала активи білоруської паливної компанії

За останній рік білоруська компанія експортувала до України товарів на майже 20 млрд грн

Компанія мала серед засновників білоруські державні підприємства, закуповувала сировину в РФ і сплачувала податки до бюджетів обох країн

Служба безпеки України (СБУ) ініціювала арешт активів білоруської паливної компанії, що причетна до фінансування агресії Росії. Про це повідомляє пресцентр Служби.

Як зазначається у повідомленні, серед арештованих активів – корпоративні права та банківські рахунки загальною вартістю майже 20 млн грн. Ця мережа спеціалізується на оптовій торгівлі різними видами палива. За останній рік вона експортувала до України товарів на майже 20 млрд грн. Компанія мала серед засновників білоруські державні підприємства, закуповувала сировину в РФ і сплачувала податки до бюджетів обох країн.

«Зважаючи на це, мережа має безпосереднє відношення до фінансування агресії РФ проти України.

Всі арештовані активи передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)», – зазначили в СБУ.

Викриття та документування злочинної діяльності проводилося співробітниками СБУ у межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного або стану).

Нагадаємо, Україна заарештувала і передала в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 60 одиниць будівельної техніки білоруських компаній.

Раніше повідомлялося, що Бюро економічної безпеки забезпечило накладення арешту в Україні на російські та білоруські активи на загальну суму 30 мільярдів гривень.

Також раніше співробітники Бюро економічної безпеки викрили керівництво одного із гірничо-збагачувальних комбінатів України в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток у сумі понад 10 млн грн. А суд наклав арешт на 100% корпоративних прав товариства та на рахунки зазначеного підприємства у банках. Це підприємство протягом 2020-2021 років здійснювало експорт видобутої титановмісної сировини на адресу підприємств Російської Федерації та Республіки Білорусь, хоча за документами постачало сировину нібито австрійській компанії.

Також в Україні заарештували активи компанії, якою володіли особи з оточення президента РФ Путіна. Це один із найбільших виробників бетоноконструкцій, який постачав продукцію як в межах держави, так і за кордон.