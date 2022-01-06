На майно Петра Порошенка накладено арешт

Активи Порошенка заарештували в межах справи про державність, де експрезидента розглядають як підозрюваного

Печерський районний суд Києва підтримав клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно та активи лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка в межах справи про державність, де експрезидент проходить як підозрюваний. Про це заявив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань.

«… зараз наклали арешт на все майно Петра Олексійовича, хоча ми знаємо, що Печерський суд поза територіальною юрисдикцією перебуває…», – зазначив адвокат.

Адвокат додав, що захист Порошенка двічі заявляв відвід, щоб не допустити фальшування документів.

Раніше повідомлялося, що Генпрокурорка не підписала клопотання про арешт майна Порошенка. Це зробив її заступник.

Нагадаємо, адвокат Порошенка повідомив важливу інформацію про те, коли суд має розглянути клопотання про арешт майна політика.

Також лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко заявив, що повернеться до України 17 січня.

До слова, колишні народні депутати і учасники дисидентського руху, звернулися до президента Зеленського зі закликом долучитися до скасування кримінальних справ, відкритих проти Петра Порошенка.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт експрезидента та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка і заставу в сумі 1 млрд грн.

Також ініціативна група «Першого грудня» застерігає Зеленського від репресій проти Порошенка.