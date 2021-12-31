- Головні політичні переможці та лузери 2021-го

Найяскравіші враження від року, що минає, та головні очікування від 2022-го

2021-й – другий рік пандемії. Відмінність з 2020-м суттєва. Якщо минулого року людство було охоплене панічним страхом перед невідомою хворобою, то цього року з’явилась надія. Вона – у винайдених вакцинах та ліках, які можуть зупинити розповсюдження вірусу.

Разом з тим масове щеплення, яке запропонували громадянам (і не тільки України), стало новою лінією суспільного розколу. Соціум поділився на прихильників щеплення і антивакцинаторів, між ними точилися (і точаться) гострі дискусії. Саме тому опитані «Главкомом» експерти зазначають, що від року прийдешнього вони хотіли б особливий подарунок під ялиночку – «завершення коронавірусної істерії».

Другий тренд року – ескалація напруги на українських кордонах та очікування вторгнення в Україну російських військ. Що це – банальний шантаж чи реальна загроза повномасштабної війни? Агресія Кремля проти України триває вже восьмий рік, і весь цей час ми чуємо про плани подальшого захоплення території, включно зі столицею. Та під Києвом московських танків ще не було. Експерти «Главкома» сподіваються, що й не буде.

Тим часом влада навіть за таких складних обставин замість зміцнювати обороноздатність країни провокує чисельні внутрішньополітичні скандали. Вони виносять на гребінь хвилі одних політиків, інших навпаки топлять у морі втрачених електоральних перспектив.

«Під ялинку» «Главком» традиційно опитав провідних політичних експертів, соціологів, журналістів про їхні враження від року, що минає. Кожному було запропоновано назвати політичного переможця року, розчарування-202 та скласти прогноз на наступний рік.

Експертам було запропоновано визначити переможців у номінаціях: Найуспішніший політик року Найбільший провал (Лузер року) Найперспективніший політик (Прорив року) Подія року Найбільше очікування від наступного року

«Санкції проти Медведчука – великий успіх Зеленського»

Володимир Фесенко

політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента»

Найуспішніший політик року

Можливо, це багатьом не сподобається, але конкурентів я тут не бачу. Найуспішніший політик – це Зеленський. Були у нього і провали, але і позитивних моментів не бракувало. Рік тому і на початку 2021-го його проблеми були більшими, але президенту вдалося виправити ситуацію. Зокрема, й завдяки запуску антиолігархічної політики та введенню санкцій проти каналів Медведчука. А у зовнішній політиці його безсумнівні плюси – «Кримська платформа» та успішний візит до США. Головне, що ініціатива у багатьох питаннях походила саме від Зеленського, чого не скажеш про його конкурентів.

Лузер року

Хоча великих провалів я не бачу, але на початку року були проблеми з вакцинацією. Щоправда, друге півріччя виправило ситуацію. На це мало хто звернув увагу, але за темпами вакцинації ми наздогнали Росію, і це при тому, що у Росії є власна вакцина. Що було поганого іще? Не вдалося активізувати соціально-економічну політику, але це значною мірою пов’язане з пандемією. Раніше прогнозувалося, що 2021 рік буде роком швидкого економічного зростання – зростання є, але не таке, на яке сподівалися.

Пандемія, як і раніше, «робить наш день», а ескалація агресії РФ додає напруги

Прорив року

Прориву року, як і провалу, я не бачу. Є потужні ініціативи, які не дали результату, але стали серйозними прецедентами. У внутрішній політиці – це, як я казав, санкції проти Медведчука. Закриття його телеканалів – це вагома подія у політичній та інформаційній сфері. Важливі підвалини закладені у закон про деолігархізацію, хоча швидких наслідків, а тим паче «проривів», я тут не очікую. Це – анонс на наступний рік.

Подія року

У зовнішній політиці для мене це – «Кримська платформа» та візит президента України до США.

Найбільше очікування від наступного року

2022 рік буде складним. Передусім невідомо, чи ми нарешті вийдемо з пандемії, чи з нею доведеться боротися надалі. Наступне питання – як довго ми будемо відновлюватися економічно і як буде розвиватися протистояння президента з олігархами і, в першу чергу, з Ахметовим. Програє президент, виграє чи встановить якусь рівновагу – це я назвав би інтригою 2022 року. Окремі сподівання пов’язані з Донбасом, але чи будуть вони реалізовані? Є також побоювання щодо нового витку агресії з боку РФ – це також питання року 2022-го.

«Найуспішніший український політик – Джозеф Байден»

Олексій Кущ

економіст, фінансовий аналітик

Найуспішніший політик року

Почнемо з того, що таке взагалі успіх? Якщо успіх – це досягнення бажаного, то найуспішніший український політик року – це Джозеф Байден. Він зумів переформатувати український політикум під досягнення своїх цілей та мінімізувати ті ризики, які для нього виникли при «переключанні» влади з Порошенка на Зеленського.

Лузер року

Найбільші лузери року – це Комаровський та Гордон як збірний образ українських виборців 2019 року.

Прорив року

Найбільший прорив року здійснив той політик, якому вистачило розуму не з’явитися на політичні сцені-2021 і який тихо «дозріває» до 2023-2024 років.

Подія року

Це, на жаль, пандемія, яка триває. Емоційно вона перебиває решту подій.

Найбільше очікування від наступного року

Загалом, найбільше очікування від 2022-го – це очікування того, що не доведеться робити третє щеплення. Плюс повернення життя до нормального формату, який не обтяжений обмеженнями та страхами. А також, звісно – очікування дострокових виборів парламенту і президента.

«Разумкова очікує падіння»

Богдан Петренко

заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

Найуспішніший політик року

Це, безумовно, Разумков. Бо до 2021-го його взагалі мало хто знав. З «руки» Зеленського (правої чи лівої, байдуже) він доріс до того, що здобув власне «політичне тіло». Цілком ймовірно, що у 2022-му його очікуватиме те саме, що сталося з Гриценком, тобто падіння рейтингу. Але поки що він заслужив свої лаври.

Зеленський виростив політика Разумкова (фото з відкритих джерел)

Лузер року

Це – Медведчук. Якщо раніше про нього говорили як про суб’єкт впливу, про власника медіаімперії, то кінець 2021-го знищив всі ці титри, і Медведчук просто «пролетів».

Прорив року

Немає проривів. Я думав віднести про проривів злет Разумкова, але гадаю, що на нього очікує падіння, тож тут нема про що говорити.

Подія року

Подій року, я гадаю, дві. Перша – вакцинація, яка усіх зачепила і нікого не обійшла. А друга подія, а, точніше, події – це засідання РНБО. Маю на увазі – всі сукупно. Засідання, на яких ухвалювали введення санкцій щодо Медведчука, а також інші засідання, де приймали не менш важливі рішення.

Найбільше очікування від наступного року

Мої очікування від прийдешнього року пов’язані із завершенням істерії довкола коронавірусу. Ну а також, ймовірно, прихід нового «місії», не виключено, що він «намалюється» саме у 2022-му. Разом, до речі, із протестними рухами проти влади, які також можуть виникнути наступного року.

«Найбільше очікування від 2022-го – завершення пандемії»

Діана Дуцик

членкиня Комісії з журналістської етики, виконавчий директор Українського інституту медіа та комунікації

Найуспішніший політик року

Не можу назвати жодного, адже до всіх є претензії.

Лузер року

Це – Мецгер, колишній голова ради директорів АТ «Укрексімбанк», який став відомим завдяки скандалу з журналістами.

Банкір Євген Мецгер, близький до Зеленського, спромігся знищити свою карєру та репутацію сам у своєму кабінеті.

Прорив року

Разумков має певні перспективи. Але я би не називала його найбільш перспективним чи «проривом» року.

Подія року

Вагнергейт.

Найбільше очікування від наступного року

Для мене найбільшим очікуванням є завершення пандемії.

«Підтримка ОПЗЖ знизилася удвічі. Ця партія – найбільший лузер»

Антон Грушецький

заступник директора Київського міжнародного інституту соціології

Найуспішніший політик року

Як соціолог, який має справу із вимірюванням рейтингу, я нікого би не виділяв як успішного політика. Володимиру Зеленському вдавалося протягом року утримувати рейтинг на одному рівні, але протягом останніх місяців ситуація стала погіршуватися. То чи можна назвати його успішним? Я так не вважаю. Аналогічна ситуація із опозиціонерами Петром Порошенком та Юлією Тимошенко. При всіх тих негараздах, у які потрапляла влада, їхні рейтинги суттєво не зросли, про що свідчить про тупцювання на місці. Вочевидь, найбільше підстав говорити про успіх Разумкова, якого приблизно з вересня включають до листів опитування як кандидата в президенти, тобто стартові дані в нього непогані. Але як розвиватимуться події далі, звісно, нам невідомо.

Лузер року

Критерії невдахи стосовно людини чи політика – це окреме питання. Але якщо застосувати їх відносно політичної сили, то, це, безперечно, ОПЗЖ та той її представник, якого включають у перелік кандидатів в президенти. Маю на увазі Юрія Бойка. Підтримка цієї партії протягом поточного року знизилася приблизно вдвічі. Очевидно, що вони поки що втратили найбільше. Можна розглянути провал року і в контексті тієї чи іншої події – тут мене як громадянина найбільш засмучує кампанія з вакцинації. А конкретніше, те, як некритично ставляться українці до фейкової інформації, і як ухиляються вони від доказових речей, навіть якщо їхня доказовість не викликає сумнівів.

ОПЗЖ та її фронтмен Юрій Бойко найбільше втрачали в рейтингах у 2021 році (фото з відкритих джерел)

Прорив року

Якщо говорити про людину, то, як я вже казав, є певний потенціал у Дмитра Разумкова. Але зауважимо, що ми з вами говоримо про поточний момент, тобто про момент після його гучної відставки, коли до нього прикута увага медіа. Але що буде далі? Історія України знає чимало прикладів, коли політичні зірки яскраво запалювалися, але швидко згасали. Та поки що Разумков, згідно із соціологічними опитуваннями, є єдиним з потенційних суперників Володимира Разумкова, хто може його перемогти.

Подія року

Мені здається, що єдина подія, яка впливає на нас усіх без винятку – це, на жаль, продовження пандемії та поява все нових штамів коронавірусу.

Найбільше очікування від наступного року

Знову таки, дуже хотілось би, щоб пандемія завершилася і з’явилося світло в кінці тунелю – нормалізація нашого життя. І це бажання мені видається більш реалістичним, аніж зниження рівня дезінформації та фейків та підвищення відповідальності наших громадян.

«Офшорний скандал показав: «простого хлопця» Зеленського не існує»

Борис Кушнірук

голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру

Найуспішніший політик року

Найуспішнішим цього року є Порошенко. Він зберіг, попри тиск з боку влади, вплив на свій електорат та вплив за кордоном. Там його і досі вважають важковаговиком, і саме з ним за кордоном спілкуються найбільш активно – навіть більше, ніж із Зеленським.

Лузер року

Я не знаю, чи можна його вважати найбільшим лузером, але невдаха, безперечно, це – Зеленський. Тут все йде за очікуваною схемою, коли зашквар за зашкваром.

Прорив року

Найбільш перспективним політиком є Разумков. Але тут ми говоримо саме про перспективи, а не про його майбутнє, яке залежить від багатьох факторів. Я не вважаю Разумкова достатньо харизматичним, хоча сприйняття його іншими виводить цього політика в розряд перспективних.

Подія року

Подія року – це офшорний скандал. Він закладає перспективу усвідомлення, що байка про «простого хлопця» Зеленського є неправдивою. Тобто не так маячня Зеленського грає роль, не його промахи, а саме оце. Коли ти пройшов точку неповернення і вже не можеш повернути собі свій електорат.

Журналісти дослідили документи, які розповідають про секретні фінанси понад 300 держслужбовців світу. Серед них є і нинішні керівники України (фото: theguardian.com)

Найбільше очікування від наступного року

Стосується не стільки української політики, скільки дій Росії. Головне, аби вона не розв’язала велику війну, а все інше ми якось переживемо.

«2021 рік – це дарма витрачений час і провал реформ»

Вадим Денисенко

директор Українського інституту майбутнього

Найуспішніший політик року

Як на мене, 2021-й породив трьох лідерів: це Разумков, якому вдалося піднятися з нуля до 7-8% президентського рейтингу; це Порошенко, який зумів знизити рейтинг недовіри до себе і трохи підняти рейтинг; і це Зеленський, якому вдалося попри все не опуститися нижче свого ядерного електорату в 25%.

Лузер року

Провалом року я вважаю будь-яку відсутність реформ, які могли би покращити наше життя у майбутньому. Словом, це – втрачений час.

Прорив року

Якщо говорити про прорив року, а точніше, про те, хто заявив про себе як про найбільш перспективного політика у 2021-му, то його ім’я ми дізнаємося лише у 2022-му – ближче до президентських та парламентських виборів. Саме тоді ми й побачимо появу, а, точніше, проявлення можливого нового лідера.

Подія року

Ключовими подіями року є саміти «Путін-Байден», які насправді починають змінювати картину світу.

Лідери США та РФ у 2021 році часто обговорювали Україну без України (фото: reuters)

Найбільше очікування від наступного року

Дуже сподіваюсь, що вдасться уникнути серйозної ескалації на фронті.

Наталія Лебідь, для «Главкома»