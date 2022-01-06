Політик заявив, що працюватиме в Європі над захистом України від російської агресії

П’ятий президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко заявив, що повернеться до України 17 січня. Про це політик написав у своєму Facebook.

«17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва, щоб з’явитися до суду та провести зустріч із генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом», – зазначив він.

Порошенко наголосив, що повертається не для того, щоб захищатись від нинішнього українського президента Володимира Зеленського, а щоб захистити Україну «від некомпетентного керівництва та зовнішньої агресії».

«Від спроб зелених клептократів вибудувати авторитарний режим і придушити опозицію, як це сталося в Білорусі, Росії та Казахстані. І як це Янукович марно намагався зробити в Україні», – додав він.

Порошенко також заявив, що з 10 по 15 січня працюватиме в Європі над захистом України від російської агресії та підтримкою демократії в Україні.

Нагадаємо, колишні народні депутати і учасники дисидентського руху, звернулися до президента Володимира Зеленського зі закликом долучитися до скасування кримінальних справ, відкритих проти п’ятого президента, голови «Європейської Солідарності» Петра Порошенка.

До слова, Державне бюро розслідувань спростувало інформацію ЗМІ про відкликання слідчими клопотання про арешт пʼятого президента Петра Порошенка у справі про державну зраду.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт експрезидента та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка і заставу в сумі 1 млрд грн.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко висловив підтримку Петру Порошенку.

Також ініціативна група «Першого грудня» застерігає Зеленського від репресій проти Порошенка.

Днями Порошенко повідомив, коли повернеться в Україну.