В Офісі генпрокурора підписали арешт Порошенку

Наразі Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Європі

Клопотання підписав виконувач обов’язків генпрокурора

Виконувач обов'язків генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт експрезидента та лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка і заставу в сумі 1 мільярд гривень. Про це повідомляють три окремих джерела «Главкома», наближені до Офісу генпрокурора.

В той же час генпрокурорка Ірина Венедіктова перебуває теж в Києві. Але, за даними джерел, вона пішла у відпустку.

Наразі Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Європі. Він обіцяв повернутися в Україну у середині січня.

До слова, 23 грудня нардепи подали правоохоронцям заяву про «держзраду» Зеленського. Також адвокати Порошенка прибули до ДБР для «діалогу з опонентами».

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом адвокати Петра Порошенка заявили, що вважають так звану «вугільну справу» політично вмотивованою та необґрунтованою. Сфабрикованою вважає нову справу проти п’ятого президента й керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов. Він запевнив, що Порошенко ходитиме на допити, коли повернеться в Україну.

21 грудня Порошенко розповів про «вітання» з Банкової та назвав терміни повернення в Україну.

Тим часом CША відреагували на звинувачення проти Порошенка. Також посол Британії застерегла Зеленського від вибіркового правосуддя.

Президент Володимир Зеленський вважає, що оголошення підозри п'ятому президенту Петру Порошенку не вплине на внутрішньополітичну ситуацію в Україні.